"Canções de Cazuza" reúne Bebel Gilberto, Criolo, Rogério Flausino, Wilson Sideral e Orquestra Sinfônica Heliópolis

Nesta segunda-feira (16), o projeto “Teatro Bradesco Apresenta” lança em seu canal oficial no YouTube o espetáculo “Canções de Cazuza”, gravado ao vivo no palco do Teatro Bradesco, em São Paulo. O show reúne a Orquestra Sinfônica Heliópolis e participações de Bebel Gilberto, Criolo, Rogério Flausino e Wilson Sideral em releituras da obra do cantor e compositor.

A apresentação foi registrada no dia 2 de março e propõe novas leituras para canções do repertório de Cazuza em arranjos sinfônicos. Os artistas interpretam diferentes momentos da obra do compositor acompanhados pela Orquestra Sinfônica Heliópolis, sob regência do maestro Edilson Ventureli.

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O conteúdo será disponibilizado gratuitamente no YouTube do Teatro Bradesco a partir das 20h e ficará disponível por 60 dias. Além do espetáculo completo, duas músicas registradas no encontro também serão lançadas nas plataformas de streaming, integrando a playlist oficial do projeto.

Parte dos ingressos da apresentação foi comercializada e a renda arrecadada será destinada à Sociedade Viva Cazuza, instituição que oferece apoio e assistência a famílias impactadas pelo HIV, após o desconto das taxas legais, operacionais e administrativas da bilheteria.

Os artistas convidados comentam sobre a experiência de participar do projeto. Bebel Gilberto destaca a emoção de interpretar o repertório de Cazuza no espetáculo: “Fazer parte deste show é muito mais do que um espetáculo. É pura emoção.”

Para Criolo, o encontro ganha um significado especial ao reunir diferentes artistas em torno da obra do compositor. “Para mim foi uma surpresa receber esse convite e eu fiquei muito feliz. Poder cantar com o Flausino, com o Sideral e com a Bebel, que são pessoas que respiram a música, é incrível. Cazuza provoca mais uma vez esse encontro. Revisitar a obra, estudar e mergulhar nessas canções faz tudo ganhar novos significados”, comenta o artista, que também destaca a participação da Orquestra Sinfônica Heliópolis na apresentação.