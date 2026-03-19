Esposa de ex-jogador Brandão, Fernanda Bosco relata descaso médico em gestação considerada de risco

A gestação tão esperada por Fernanda Bosco tem sido marcada por apreensão e indignação. A influenciadora, casada com o ex-jogador de futebol Brandão, denunciou nas redes sociais uma série de falhas no atendimento médico durante o início de sua gravidez.

Após seis anos de espera, o casal celebrou a chegada do terceiro filho, considerado uma conquista especial para a família. No entanto, o que deveria ser um período de alegria acabou se transformando em um momento de insegurança.

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Segundo Fernanda, os primeiros meses da gestação foram acompanhados por episódios de sangramento, um sinal de alerta importante, especialmente no primeiro trimestre. Mesmo mantendo contato com o médico responsável, ela afirma que não recebeu o atendimento presencial necessário diante da situação.

O quadro se agravou quando a gestante passou mal e precisou buscar atendimento hospitalar. Ainda assim, ao tentar uma consulta com o profissional que acompanhava sua gravidez, enfrentou dificuldades para conseguir encaixe.

De acordo com o relato, Fernanda compareceu ao horário agendado, mesmo diante da fragilidade e da rotina com os filhos, mas não foi atendida.

A situação ganhou novos contornos quando, segundo ela, o médico fez publicações nas redes sociais com comentários indiretos sobre pacientes, atitude considerada desrespeitosa pela gestante diante do momento delicado.

Ao compartilhar o relato, Fernanda Bosco, que está casada com Brandão desde 2024, expõe os desafios vividos neste início de gravidez, após anos de espera pelo terceiro filho.