3 Palavrinhas assume o comando do "Domingo Animado" em especial com o SBT - (crédito: Reprodução)

O fenômeno infantil 3 Palavrinhas participou da gravação de um conteúdo especial em parceria com o SBT, no qual foi convidado para comandar a atração “Domingo Animado”, com exibição confirmada para o próximo dia 22 de março, nas plataformas digitais oficiais da emissora.

Reconhecido por seu conteúdo educativo e por levar mensagens de fé, valores e entretenimento para toda a família, o 3 Palavrinhas se consolidou como um dos maiores projetos do segmento no Brasil, acumulando milhões de seguidores e forte presença entre o público infantil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A participação promete levar música, interação e momentos de diversão para o público, ampliando o alcance do projeto também nos canais digitais.

O conteúdo será disponibilizado no dia 22 de março, nos canais oficiais do SBT.