Bastidores da música: Vini Fono, o especialista que cuida da voz de grandes artistas brasileiros

Nos bastidores dos grandes palcos da música brasileira, onde cada apresentação exige alto desempenho vocal, existe um profissional responsável por garantir que as vozes dos artistas resistam a rotinas intensas de shows, gravações e turnês. O fonoaudiólogo especialista em voz artística Vinícius Araújo, conhecido como Vini Fono, vem ganhando destaque nacional por atuar diretamente no cuidado vocal de alguns dos artistas mais populares do país.

Com mais de sete anos de experiência acompanhando rotinas exigentes da indústria musical, o especialista integra equipes que trabalham na preparação e manutenção da performance vocal de cantores durante ensaios, gravações e apresentações ao vivo. Seu trabalho envolve desde estratégias de prevenção de fadiga vocal até técnicas de condicionamento para garantir resistência e qualidade sonora em agendas intensas.

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Entre os artistas atendidos pelo profissional estão nomes como João Gomes, Wesley Safadão, Zé Vaqueiro, Melody e a dupla Matheus & Kauan, o que reforça a crescente importância da fonoaudiologia no universo da música profissional.

A atuação de especialistas em voz tem ganhado cada vez mais relevância no cenário artístico. Com agendas cada vez mais exigentes, cantores e profissionais da voz passaram a tratar o preparo vocal de forma semelhante ao treinamento de atletas de alto rendimento, com acompanhamento técnico constante para preservar a saúde vocal e garantir performances consistentes.

Além do acompanhamento de artistas nos bastidores da música, Vini Fono também investe em inovação tecnológica na área. O especialista prepara o lançamento de um aplicativo voltado para fonoaudiólogos, com foco na prescrição de exercícios vocais e no monitoramento digital da evolução de pacientes, unindo ciência e tecnologia para ampliar o acesso ao acompanhamento especializado.

A pauta também abre espaço para temas de interesse do público, como cuidados básicos para preservar a voz no dia a dia, mitos e verdades sobre saúde vocal, além dos bastidores da preparação de cantores antes de grandes apresentações.

Disponível para entrevistas, o especialista pode contribuir com reportagens, programas de televisão, portais de notícias online e conteúdos especiais sobre saúde vocal, comunicação e preparação de profissionais da voz.