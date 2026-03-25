Chepe Putzu lota sessão de autógrafos em Brasília e consolida sucesso do novo livro



O novo livro de Chepe Putzu, “Bom dia, Visão. Boa noite, Propósito”, alcança marco expressivo no mercado editorial brasileiro. O fundador do movimento humanitário Legendários desembarcou em Brasília (DF) na última segunda-feira, 23 de março, para a sessão de autógrafos. O encontro aconteceu no “Leitura Conjunto Nacional” da segunda obra assinada pelo escritor.

Nos últimos anos, o movimento tem atraído diversos nomes conhecidos do público, como Eliezer, Thiago Nigro, Kaká Diniz e Deive Leonardo, além de figuras como Gustavo Tubarão e Neymar Pai. Também já passaram pela experiência nomes como Felipe Araújo e Pablo Marçal, reforçando o alcance do grupo entre celebridades que buscam desenvolvimento espiritual e pessoal.

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A obra, publicada pela Editora Gente, tornou-se o livro mais vendido das últimas semanas em rankings nacionais na categoria autoajuda na Veja e Bookinfo - neste o livro se destaca como segundo em tiragem geral, atrás somente da Bíblia Sagrada.

Entre os títulos que foram superados na lista estão obras que há décadas figuram entre as mais influentes do mundo, como Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie (em edição comentada por Giovanni Begossi), O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason, e Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill.

Com prefácio do psiquiatra mais lido do mundo, Augusto Cury, o livro apresenta uma abordagem que se distancia de fórmulas rápidas de produtividade. Em vez disso, propõe uma reflexão profunda sobre identidade, direção e construção de propósito ao longo da vida. A narrativa parte de uma pergunta central: o que acontece quando alguém decide transformar frustração em responsabilidade e sonho em compromisso?

O resultado reforça o forte interesse do público pela proposta apresentada no livro de Putzu, que discute propósito, visão de vida e responsabilidade pessoal. Na obra, o autor convida o leitor a sair do modo automático e compreender a frustração não como um fracasso, mas como um sinal de que algo precisa ser transformado. Ao longo das páginas, ele compartilha experiências pessoais e reflexões construídas em sua jornada à frente do movimento global Legendários, propondo uma mudança de mentalidade baseada em compromisso, visão e legado.