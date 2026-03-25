Gabriel Gonti e Anna Pêgo lançam clipe de 'Descomplica'

Após a estreia da faixa nas plataformas musicas no último dia 20, o cantor e compositor Gabriel Gonti apresenta hoje, 24, o videoclipe de seu mais novo single, “Descomplica”. O duo com a cantora mineira Anna Pêgo é o primeiro registro visual a ser apresentado ao público do álbum “De Perto”, projeto que o artista prepara para lançar na íntegra no mês de abril.

As imagens do clipe foram captadas em uma atmosfera íntima no rooftop do Premium Estúdio, em Belo Horizonte, durante a gravação audiovisual que dá nome ao novo disco. O registro, feito sob a luz do luar, busca traduzir a leveza da composição, que explora as nuances e os desafios dos relacionamentos à distância. “Acredito que muitas pessoas que vivem relações à distância vão se identificar com essa música. Eu a compus com alguns amigos no Rio e a voz doce e potente da Anna trouxe o equilíbrio perfeito para o resultado que eu imaginava”, revela Gonti.

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Para Anna Pêgo, que também abriu o show de gravação do projeto em Minas Gerais, a parceria fluiu de forma natural. “Descomplica é um single muito bonito, tem uma estrutura musical linda e uma baladinha muito gostosa de ouvir. Foi um privilégio receber esse convite do Gonti para esse duo”, comenta a artista.

O lançamento marca um momento de celebração na carreira de Gonti. O espetáculo e o novo projeto celebram nove anos de trajetória do artista na nova MPB e antecipam o repertório de seu próximo álbum ao vivo. Com uma sonoridade pulsante e cheia de frescor, a nova fase aposta em arranjos vibrantes que renovam suas composições, fugindo de estéticas contidas e buscando o equilíbrio entre o vigor urbano e a calmaria do campo.

O público paulistano poderá conferir essa nova atmosfera de perto no próximo dia 29. Gabriel Gonti sobe ao palco da Bona Casa de Música, às 20h, apresentando em primeira mão as novidades do disco e os sucessos que marcam sua trajetória. O show em São Paulo é um dos primeiros passos da nova turnê “De Perto”, que deve percorrer diversas capitais brasileiras ao longo do ano.