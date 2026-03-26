Aos 11 anos, Guilherme Baleixo é escolhido para interpretar Paulo Gustavo no teatro

O jovem ator Guilherme Baleixo, de 11 anos, se prepara para um novo desafio nos palcos. Ele iniciou recentemente os ensaios do espetáculo 'Meu Filho É Um Musical', que estreia em maio, e terá a missão de interpretar Paulo Gustavo na infância. Guilherme será um dos três atores que se revezarão no papel ao longo da temporada.

Mesmo com pouca idade, o artista já acumula uma formação sólida. Em 2024, estudou Interpretação para TV e Cinema com o diretor de elenco Raoni Seixas e, no ano seguinte, integrou a Turma Master de Andréa Avancini. Atualmente, segue em aprimoramento com o ator e preparador Raphael Monteiro e também no CT de Treinamento de Atores, com Marcelle Bens.

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Além da atuação, Guilherme também investe na dublagem, área em que já participou de projetos em filmes, novelas, séries, animações e animes, após formação pela Turma Master do IAB. No teatro, soma três anos de experiência, com passagens por produções como o musical “Sinfonia das Notas”, dirigido por Cristina Bethencourt, em que interpretou o personagem Sidney (Si). Também esteve à frente de montagens como “Pluft, o Fantasminha” e integrou o elenco de “Morangos e Lunetas”, todos apresentados no Teatro Miguel Falabella.

Com forte ligação com as artes, Guilherme também canta e dança, tendo vivido Fritz no espetáculo “O Quebra-Nozes”. Fora dos palcos, se destaca na natação, modalidade em que conquistou o título de Melhor Nadador em sua categoria nos Circuitos Grande Rio de 2023 e 2024.

Agora, ele se prepara para dar vida a um dos nomes mais marcantes do humor brasileiro, em um papel que promete ser um dos pontos altos do espetáculo.