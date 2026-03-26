Sam Sabbá divulga clipe de 'Donos do Tempo' e revela os bastidores da construção de um sonho

“Donos do Tempo” é um manifesto sobre o enfrentamento do improvável. O cantor, compositor e ator Sam Sabbá apresentou nesta quarta-feira, 25, o aguardado videoclipe de seu novo projeto, uma obra que mergulha na vontade quase irracional de um artista de desafiar o mundo, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. A faixa, que chegou às plataformas de música no último dia 20, e explora a linha tênue entre o peso de perseguir um objetivo e a coragem necessária para não abandoná-lo.

Para Sam, o lançamento reflete o custo real da dedicação à arte. “Existe um lugar muito delicado ali, entre a persistência de correr atrás de um sonho e a coragem de não desistir dele. Porque sonhar tem um peso e às vezes dói”, revela o artista. “A resposta que eu encontrei para o custo de um sonho foi: uma eternidade. É sobre persistir mesmo sem garantias e entender que a vida é pra quem sabe sonhar. Você é dono do seu tempo, ninguém mais”.

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O conceito visual de “Donos do Tempo” reforça essa mensagem de evolução contínua. Gravado em um amplo galpão sob a direção de Kenny Kanashiro, o clipe utiliza o espaço como base para uma narrativa visual sobre o processo artístico. No vídeo, Sam não é apenas o protagonista, mas um trabalhador dentro de seu próprio set, participando ativamente da montagem da figura “Sam Sabbá”.

O roteiro busca mostrar o esforço e o trabalho por trás de cada conquista. Através do paralelo entre o artista e o operário, o clipe revela que cada passo da carreira é fruto de disciplina e peças que se encaixam com o tempo. “Ninguém nasce pronto. Tudo é construído, peça por peça, com tempo e dedicação”, completa o cantor.

Com produção de Isaac Sabbá e Arkon Films, e composição assinada por Sam em parceria com Songz, o projeto consolida a identidade do artista como uma das vozes mais promissoras da nova geração, unindo sensibilidade lírica a uma visão visual impactante.