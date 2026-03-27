Rádio Mundo Pop estreia primeiro programa de 1 hora produzido com Inteligência Artificial no Brasil

A Rádio Mundo Pop passou a integrar o grupo de emissoras brasileiras que experimentam o uso de Inteligência Artificial na programação. A novidade é a estreia do primeiro programa de rádio com uma hora de duração totalmente estruturado com auxílio de IA no país, iniciativa viabilizada pela plataforma tecnológica SuperAudio.
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Ao incorporar um sistema completo de Inteligência Artificial à sua operação, a Rádio Mundo Pop inaugura uma nova etapa na história do meio na região, mostrando que tradição e inovação podem caminhar juntas. A iniciativa posiciona a emissora como pioneira no uso estruturado de tecnologia avançada, reafirmando o rádio como uma plataforma viva, capaz de se reinventar sem perder sua essência.
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A proposta marca mais um passo na digitalização do rádio, ao combinar automação, análise de dados e ferramentas de inteligência artificial para organizar conteúdos como músicas, informações e inserções ao longo da programação. O projeto também reforça a tendência de integração entre tecnologia e produção radiofônica, um movimento que vem ganhando espaço em diferentes mercados de mídia.
Segundo Gil Azevedo, idealizador da SuperAudio, um dos principais desafios do projeto foi fazer com que a tecnologia reproduzisse a dinâmica tradicional do rádio sem parecer artificial. “O desenvolvimento de um player robusto como o da SuperAudio exige uma engenharia de software bem ajustada para garantir estabilidade e fidelidade sonora. Quanto à integração da IA, não se trata apenas de conectar uma ferramenta, mas de ensinar a inteligência artificial a entender a plástica do rádio, a posição das músicas na playlist, trilhas a serem usadas e variáveis como o tempo de mixagem entre as faixas”, afirma.
De acordo com Azevedo, o processo exigiu que a IA aprendesse a lidar com diferentes tipos de conteúdo, como notícias, previsão do tempo e informações de trânsito em tempo real, mantendo uma experiência fluida para o ouvinte. “O desafio foi a harmonização. Fazer com que a tecnologia não soasse mecânica, mas sim uma extensão natural da experiência do público”, explica.
Apesar da automação, a proposta não prevê substituir profissionais do rádio. Para o desenvolvedor da plataforma, a inteligência artificial deve funcionar como ferramenta de apoio à produção. “A IA assume tarefas repetitivas e o processamento de grandes volumes de dados, liberando o comunicador para aquilo que a máquina não consegue replicar: a conexão emocional e o carisma”, diz. “O comunicador passa a atuar como um curador de experiências, usando os insights da tecnologia para dialogar melhor com o público”.
Com esse investimento estruturado em tecnologia, a Rádio Mundo Pop reafirma o Nordeste como território de criação, inovação e vanguarda cultural. A emissora mostra que o futuro do rádio brasileiro não se limita aos grandes centros, mas também se constrói a partir de identidades locais, repertórios diversos e olhares atentos às transformações do tempo presente.
A implementação também aponta para um possível caminho para o futuro da radiodifusão. Na avaliação de Azevedo, o uso de inteligência artificial tende a se expandir rapidamente no setor. “Estamos vivendo um momento pioneiro, mas a transição para esse modelo é inevitável. O rádio sempre sobreviveu porque soube se adaptar às novas tecnologias, do transistor ao streaming”, observa.
A experiência da Rádio Mundo Pop se soma a outras iniciativas que buscam modernizar o formato radiofônico, mantendo a essência do meio enquanto incorpora recursos digitais capazes de transformar a forma como o conteúdo é produzido e distribuído.