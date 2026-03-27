Rádio Mundo Pop estreia primeiro programa de 1 hora produzido com Inteligência Artificial no Brasil

A Rádio Mundo Pop passou a integrar o grupo de emissoras brasileiras que experimentam o uso de Inteligência Artificial na programação. A novidade é a estreia do primeiro programa de rádio com uma hora de duração totalmente estruturado com auxílio de IA no país, iniciativa viabilizada pela plataforma tecnológica SuperAudio.

Ao incorporar um sistema completo de Inteligência Artificial à sua operação, a Rádio Mundo Pop inaugura uma nova etapa na história do meio na região, mostrando que tradição e inovação podem caminhar juntas. A iniciativa posiciona a emissora como pioneira no uso estruturado de tecnologia avançada, reafirmando o rádio como uma plataforma viva, capaz de se reinventar sem perder sua essência.

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A proposta marca mais um passo na digitalização do rádio, ao combinar automação, análise de dados e ferramentas de inteligência artificial para organizar conteúdos como músicas, informações e inserções ao longo da programação. O projeto também reforça a tendência de integração entre tecnologia e produção radiofônica, um movimento que vem ganhando espaço em diferentes mercados de mídia.

Segundo Gil Azevedo, idealizador da SuperAudio, um dos principais desafios do projeto foi fazer com que a tecnologia reproduzisse a dinâmica tradicional do rádio sem parecer artificial. “O desenvolvimento de um player robusto como o da SuperAudio exige uma engenharia de software bem ajustada para garantir estabilidade e fidelidade sonora. Quanto à integração da IA, não se trata apenas de conectar uma ferramenta, mas de ensinar a inteligência artificial a entender a plástica do rádio, a posição das músicas na playlist, trilhas a serem usadas e variáveis como o tempo de mixagem entre as faixas”, afirma.

De acordo com Azevedo, o processo exigiu que a IA aprendesse a lidar com diferentes tipos de conteúdo, como notícias, previsão do tempo e informações de trânsito em tempo real, mantendo uma experiência fluida para o ouvinte. “O desafio foi a harmonização. Fazer com que a tecnologia não soasse mecânica, mas sim uma extensão natural da experiência do público”, explica.

Apesar da automação, a proposta não prevê substituir profissionais do rádio. Para o desenvolvedor da plataforma, a inteligência artificial deve funcionar como ferramenta de apoio à produção. “A IA assume tarefas repetitivas e o processamento de grandes volumes de dados, liberando o comunicador para aquilo que a máquina não consegue replicar: a conexão emocional e o carisma”, diz. “O comunicador passa a atuar como um curador de experiências, usando os insights da tecnologia para dialogar melhor com o público”.

Com esse investimento estruturado em tecnologia, a Rádio Mundo Pop reafirma o Nordeste como território de criação, inovação e vanguarda cultural. A emissora mostra que o futuro do rádio brasileiro não se limita aos grandes centros, mas também se constrói a partir de identidades locais, repertórios diversos e olhares atentos às transformações do tempo presente.

A implementação também aponta para um possível caminho para o futuro da radiodifusão. Na avaliação de Azevedo, o uso de inteligência artificial tende a se expandir rapidamente no setor. “Estamos vivendo um momento pioneiro, mas a transição para esse modelo é inevitável. O rádio sempre sobreviveu porque soube se adaptar às novas tecnologias, do transistor ao streaming”, observa.

A experiência da Rádio Mundo Pop se soma a outras iniciativas que buscam modernizar o formato radiofônico, mantendo a essência do meio enquanto incorpora recursos digitais capazes de transformar a forma como o conteúdo é produzido e distribuído.