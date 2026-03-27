Lais Bianchessi reafirma força no pagode e lança clipe de 'Segura Minha Mão'

Consolidada como uma das vozes em destaque no pagode feminino, Lais Bianchessi lança nesta sexta-feira, 27, o clipe do seu novo single, "Segura Minha Mão". O material, que chega ao YouTube após o single estrear nas plataformas de música, reforça a identidade da cantora no gênero, unindo uma estética refinada a uma interpretação marcante. Com 3,2 milhões de seguidores no Instagram e 3 milhões no TikTok, Lais demonstra neste novo trabalho a habilidade de trazer o frescor do pagode atual sem perder a essência do ritmo, em uma composição que surgiu de forma espontânea e autoral.

O processo de criação da faixa priorizou a emoção acima de qualquer fórmula pronta, começando por um riff de violão que acompanhou a artista por dias antes mesmo da letra existir. Segundo Lais, esse desenho instrumental foi o que ditou a melodia do refrão, num fluxo que cresce junto com a música. "Ela tem essa dinâmica que vai crescendo; começa meio falada e vai ganhando corpo, como se a emoção e a intenção fossem aumentando conforme a conversa esquenta", explica a cantora. A sonoridade aposta em arranjos que acompanham a temperatura da letra, culminando num refrão de forte apelo emocional. "É como se fosse uma conversa. O refrão é o ponto alto dessa entrega, um pedido de 'não me deixa ir' em nome de tudo o que viveram", completa.

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Para traduzir esse sentimento em imagens, o clipe contou com a assinatura de DIG-JAM, diretor renomado e membro votante do Grammy Latino. A produção foge do óbvio e aposta em uma narrativa visual introspectiva, utilizando elementos como a água e o isolamento em uma banheira para representar o mergulho nos próprios sentimentos. A fotografia, com tons que oscilam entre o acolhimento e a solidão, ressalta a entrega de Lais em cena, com um cuidado visual que eleva o padrão do gênero. "Segura Minha Mão é uma letra que tem uma profundidade. Eu acho que muita gente vai se identificar, porque muita gente tem um relacionamento e fica naquela dúvida se vai ou se fica", analisa a artista sobre a conexão da obra com o cotidiano do público.



O lançamento chega na mesma semana em que Lais confirmou um passo importante na carreira. A cantora será a participação especial no "Ivete Clareou", projeto de samba de Ivete Sangalo, marcado para o dia 04 de abril, no Music Park Jurerê. O convite surgiu após o talento e a identidade vocal de Lais chamarem a atenção de Ivete, que entrou em contato direto para que as duas dividam o palco nesta apresentação especial. A noite em Jurerê marcará a estreia de Lais nos palcos de Florianópolis, ao lado de um dos maiores nomes da música brasileira.

Para a cantora, essa conquista é resultado de um trabalho constante e do amadurecimento do seu material artístico. O prestígio de Lais Bianchessi no pagode é reforçado por números expressivos e colaborações com ícones como Grupo Revelação, Jeito Moleque e Thiago Martins. Com 1,5 milhão de inscritos no YouTube e mais de 145 milhões de plays, ela segue consolidando o seu caminho com lançamentos que prezam pela verdade e pela conexão com os fãs.