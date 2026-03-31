'Jesus Em Tua Presença' ganha nova versão e reforça legado de Asaph Borba

Celebrando cinco décadas de trajetória na música gospel, Asaph Borba dá sequência ao seu projeto comemorativo com o lançamento de uma nova versão de “Jesus Em Tua Presença”, um dos maiores clássicos de sua carreira. A canção, composta no final de 1985, ganhou notoriedade ao longo dos anos e se tornou presença constante em igrejas no Brasil e também no exterior.

O lançamento sucede a releitura de “Superabundante Graça”, realizada em parceria com Adhemar de Campos, e reforça a proposta do artista de revisitar canções marcantes de sua trajetória.

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De acordo com Asaph, a música nasceu de forma espontânea em um momento de busca espiritual. O cantor relembra que a composição surgiu enquanto se preparava para um congresso religioso em Brasília, ainda nos primeiros anos de casamento, como uma expressão simples e íntima de fé.

A nova versão foi registrada ao vivo na Igreja Encontros de Fé, em Porto Alegre, com produção de Samuel Gomes de Oliveira, e conta com a participação especial de Brunão Morada. O artista já havia apresentado sua própria releitura da faixa anteriormente, no álbum “Ele É”.

Brunão destaca a influência de Asaph em sua formação musical e espiritual. Segundo ele, muitas das canções que interpretava desde a infância faziam parte do repertório do cantor, o que contribuiu diretamente para sua caminhada artística e ministerial.

O projeto comemorativo ainda reúne participações de nomes como Nívea Soares, Alda Célia, Bené Gomes, Gerson Ortega, Paulo Vicente, Daniel Souza, Rachel Novaes, Rosana Borba, Donald Stoll, Paulo Figueiró, Maurício Valdívia e André Borba.

Além de “Jesus Em Tua Presença”, o repertório inclui outros sucessos que marcaram sua carreira, como “Nós Somos o Povo”, “Cordeiro Santo”, “Seu Nome é Maravilhoso / Jesus”, “Infinitamente Mais” e “Semelhante a Jesus”.

Com mais de 50 anos de ministério, Asaph Borba construiu uma trajetória de alcance internacional, passando por mais de 50 países e consolidando seu nome como uma das referências da música cristã. Ao longo da carreira, lançou mais de 70 álbuns, além de DVDs e livros.