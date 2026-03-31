Após relação abusiva, Victória Villarim vira embaixadora de app de apoio a mulheres - (crédito: Divulgação)

A influenciadora e empresária Victória Villarim usou as redes sociais para abordar o aumento da violência contra a mulher e apresentar o aplicativo Lumira, do qual é embaixadora no Brasil. A iniciativa tem como objetivo ajudar mulheres a reconhecer sinais de relações abusivas, muitas vezes difíceis de identificar no dia a dia.

Ao compartilhar sua própria vivência em um relacionamento tóxico, Victória destacou que nem toda violência deixa marcas físicas. Segundo ela, muitos casos começam de forma silenciosa, com manipulação emocional, dúvidas constantes e comportamentos sutis que confundem a percepção da vítima.

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A proposta do aplicativo é justamente atuar nesse momento de incerteza. A plataforma analisa interações e comportamentos relatados pelas usuárias, oferecendo orientações que contribuem para uma leitura mais clara das situações.

A idealizadora do projeto, Ana Carolina, explica que a ideia surgiu a partir de relatos recorrentes. Muitas mulheres percebem que há algo errado no relacionamento, mas têm dificuldade em identificar exatamente o problema. Situações como mensagens manipuladoras, controle excessivo e inversão de culpa costumam aparecer de forma gradual.

Segundo ela, o aplicativo funciona como um apoio inicial, semelhante a uma “melhor amiga com inteligência artificial”, ajudando na reflexão e na tomada de decisão. A proposta não é substituir o suporte humano, mas oferecer uma ferramenta complementar de orientação.

A cofundadora Leiva Rosa acrescenta que o projeto também incorpora uma camada importante de segurança. A inteligência artificial foi treinada para identificar padrões de comportamento em dois níveis. O primeiro envolve sinais de relações tóxicas, como manipulação emocional, controle e chantagem. O segundo abrange situações mais graves, que podem indicar violência ou comportamentos criminosos, como ameaças, agressões ou restrição de liberdade.

Quando há indícios desse segundo nível, o aplicativo orienta a usuária a buscar ajuda e disponibiliza um botão de emergência conectado ao canal 180, da Central de Atendimento à Mulher.

Na prática, a usuária pode relatar situações, compartilhar conversas ou pedir ajuda para interpretar interações. A análise considera fatores como padrões de manipulação, tentativas de isolamento, inversão de culpa e comportamentos agressivos. A partir disso, o sistema apresenta orientações explicativas e possíveis sinais de alerta.

O botão Emergência 180 permanece disponível de forma contínua dentro do aplicativo, independentemente da análise da inteligência artificial, permitindo acesso direto aos canais oficiais de apoio.

De acordo com as fundadoras, já há relatos de usuárias que passaram a reconhecer padrões prejudiciais em seus relacionamentos após utilizar a plataforma. Em alguns casos, isso levou à definição de limites ou ao encerramento de relações.

Além da proposta de segurança, o aplicativo reúne ferramentas voltadas ao autoconhecimento e à comunicação. Entre elas está o recurso “Melhor Amiga”, um chat com inteligência artificial que auxilia em situações do cotidiano.

A plataforma também oferece jornadas de desenvolvimento com conteúdos sobre temas como amor-próprio, confiança, comunicação e padrões emocionais, além de recursos como sugestões de mensagens, apoio em conversas difíceis, definição de limites e identificação de sinais de alerta.

O aplicativo está disponível para download na App Store e no Google Play, com período de teste gratuito. O acesso ao botão de emergência permanece gratuito para todas as usuárias.

A proposta da Lumira é ampliar o acesso à informação e incentivar decisões mais conscientes, sempre reforçando a importância do apoio profissional e dos canais oficiais de proteção.