Cantor Cacau Jr. marca presença VIP em festival sertanejo e posa ao lado de ex-BBB26 - (crédito: Divulgação)



O cantor Cacau Júnior, conhecido por sua trajetória no grupo Soweto e por sua ligação com a cantora Lexa, marcou presença VIP em um festival sertanejo em Itaipava, na Região Serrana do Rio, neste fim de semana.

Com presença marcante no camarote, o artista foi um dos nomes que mais chamou atenção no evento. Simpático e visivelmente animado, Cacau Jr. posou para fotos, interagiu com convidados e circulou com desenvoltura entre os presentes.

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Em um dos momentos da noite, o cantor foi fotografado ao lado de Sol Viegas, em um registro casual durante sua passagem pelo evento. O que também chamou atenção foi uma publicação feita pelo próprio artista em seu perfil no Instagram, onde compartilhou um clique ao lado da ex-BBB26 que rapidamente repercutiu entre seguidores.

Pai da cantora Wenny, Cacau Jr. também se destacou pela excelente aparência, demonstrando estar totalmente recuperado da recente cirurgia de transplante capilar. Bem disposto, reforçou a boa fase e o carisma que sempre marcaram sua trajetória.

A presença do artista movimentou o camarote VIP e consolidou seu nome como um dos destaques da noite.