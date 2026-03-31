Valesca Popozuda é atração da "Quinta Sem Salto", que chega a Brasília pela primeira vez - (crédito: Divulgação)

Criada em Salvador e consolidada em São Paulo, onde mantém residência na Funilaria, a festa Quinta Sem Salto realiza sua primeira edição em Brasília. O projeto também já passou por destinos como Fernando de Noronha e, ao longo de dez anos, reuniu mais de 200 convidados, incluindo nomes como Preta Gil, Daniela Mercury, Karol Conká, Solange Almeida, Russo Passapusso, Psirico e Banda EVA.

À frente do projeto, o RP e criador Dudu Barros leva a festa à capital federal com participações musicais, entre elas Valesca Popozuda, além das DJs residentes Aisha Mbikila e Yaminah Mello.

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Segundo Dudu, a decisão de levar a festa para Brasília veio após uma visita recente à cidade. “Eu fui a Brasília recentemente curtir o Ensaio da Anitta e gostei muito da energia das pessoas. Quando surgiu o convite, avançamos rapidamente com o projeto”, afirma.

A estreia acontece no dia 2 de abril, véspera de feriado, no espaço Em Casa – Parque da Cidade. A proposta da festa mantém o formato já conhecido em outras cidades, com pista voltada para diferentes estilos musicais, como pop, funk, house e brasilidades.

A Quinta Sem Salto também se destaca pela proposta de liberdade estética, sem dress code rígido, e por reunir um público diverso. Em São Paulo, a festa soma edições recorrentes com público consolidado ao longo das últimas temporadas.