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Maqueli Gewher reúne convidados em Orlando para lançamento de livro sobre investimentos imobiliários na Flórida

Maqueli Gewher reúne convidados em Orlando para lançamento de livro sobre investimentos imobiliários na Flórida - (crédito: Divulgação)
Maqueli Gewher reúne convidados em Orlando para lançamento de livro sobre investimentos imobiliários na Flórida - (crédito: Divulgação)

A especialista em mercado imobiliário Maqueli Gewher promoveu, na noite desta terça-feira, em Orlando, o lançamento do seu novo livro voltado para brasileiros que desejam investir em imóveis nos Estados Unidos.

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O evento reuniu convidados e nomes conhecidos da comunidade brasileira na região, entre eles a apresentadora Viviane Romanelli e o apresentador Paulo Sérgio, que prestigiaram o momento ao lado da autora.

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A obra apresenta um guia prático com orientações sobre o mercado imobiliário da Flórida, abordando desde os primeiros passos para aquisição de um imóvel até estratégias de investimento na região, que tem atraído cada vez mais brasileiros.

Durante o lançamento, Maqueli destacou a proposta do livro e a importância de democratizar o acesso à informação.

“Esse livro nasceu justamente para ajudar brasileiros que têm o sonho de investir na Flórida, mas ainda se sentem inseguros ou perdidos no processo. A ideia é trazer clareza, mostrar caminhos e dar mais confiança para que essas decisões sejam tomadas com estratégia e segurança”, afirmou Maqueli Gewher.

O lançamento reforça o posicionamento de Maqueli Gewher como uma das referências no mercado imobiliário da Flórida, especialmente no atendimento ao público brasileiro que busca investir nos Estados Unidos com mais estratégia e informação.

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 01/04/2026 06:17 / atualizado em 01/04/2026 13:15
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