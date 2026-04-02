Dando continuidade no projeto "Proibido",  Anna Toledo lança "Emocionada"



Anna Toledo apresenta nesta quinta-feira (02), às 21h, a música “Emocionada”, em todas as plataformas digitais. O single chega para ampliar o repertório de seu mais recente DVD, gravado em Goiânia, e reforça a proposta de apresentar ao público diferentes nuances de sua identidade artística.

Composta por Cantini, Juan Marcus, Elias Mafra e Guilherme Ferraz, “Emocionada” traz uma narrativa envolvente sobre alguém que se entrega intensamente desde o início, agindo como se já estivesse em um relacionamento sério, criando expectativas e fazendo planos antes mesmo da outra pessoa perceber.

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O DVD “Proibido” reúne 13 faixas inéditas e marca uma nova fase na carreira da artista após o EP “24/24”, lançado em janeiro de 2025, apostando em um repertório totalmente autoral que valoriza tanto a força das composições quanto a energia das performances ao vivo.

Com produção musical de Marcelo Cheba, direção artística de Thiaguinho Lopes e direção de vídeo da Caverna Filmes, o projeto vem sendo divulgado de forma estratégica, com lançamentos graduais acompanhados de registros audiovisuais, permitindo ao público acompanhar de perto cada etapa dessa nova jornada.