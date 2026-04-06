Giuliano Laffayette celebra sucesso de espetáculo e projeta novos passos na carreira

O ator e diretor criativo Giuliano Laffayette encerrou a temporada de “Sarjeta Noites Cariocas no Cassino da Urca” celebrando o sucesso da montagem apresentada no Teatro Glaucio Gill, em Copacabana. Integrante do projeto Cabaré no Glaucio, o espetáculo abriu a programação de 2026 e marcou um momento decisivo em sua trajetória artística.

Em avaliação sobre a experiência, Giuliano afirma que o trabalho foi transformador e desafiador. Pela primeira vez, precisou cantar, dançar e atuar simultaneamente, explorando novas linguagens cênicas. Fora da zona de conforto, encontrou também uma das vivências mais ricas de sua carreira, ampliando não apenas suas habilidades como intérprete, mas também seu olhar como artista.

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A montagem contou com um processo colaborativo intenso. O elenco participou da construção das cenas e dos textos, com supervisão da dramaturga Cecília Ripol e direção de Ricardo Rocha. Segundo o ator, a sintonia entre os artistas foi essencial para o resultado final, em um ambiente onde todos se apoiavam constantemente em cena.

Entre os momentos mais marcantes, ele destaca o período de criação, desenvolvido em poucas semanas, e a união do grupo diante de desafios. Durante os ensaios, a atriz Nadia Bittencourt sofreu uma fratura no pé e precisou se afastar. O episódio mobilizou a equipe e fortaleceu o sentimento coletivo, levando o elenco a transformar parte do espetáculo em homenagem à artista.

A estreia também permanece como um ponto alto da temporada. Com o espaço lotado, o formato de cabaré aproximou público e atores, criando uma atmosfera de troca direta e intensa. A experiência, segundo Giuliano, foi arrebatadora e reforçou o impacto da linguagem no contato com a plateia.

Sobrinho neto da icônica Carmen Miranda, o artista também carrega uma ligação simbólica com a história da cultura brasileira, referência que dialoga com o universo revisitado pelo espetáculo.

Após o encerramento da temporada, o ator já projeta os próximos passos. Ele pretende circular com o espetáculo “20 Minutos Daqui” pelo Brasil e, futuramente, levá lo a outros países. Também manifesta o desejo de ampliar sua presença no audiovisual, buscando personagens relevantes e maior constância na área.

Ao refletir sobre o momento atual, Giuliano destaca a importância de assumir o protagonismo na própria carreira, investindo em projetos autorais e na concretização de ideias. Para ele, o caminho passa pela construção contínua e pela confiança de que novas oportunidades surgirão no tempo certo.