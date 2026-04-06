Influenciador Cláudio Lasso usa o esporte como base para falar de disciplina e gestão - (crédito: Divulgação)

Com uma rotina que começa antes das 5h da manhã e divide espaço entre treinos e gestão de empresas, o contador e empresário Cláudio Lasso vem ganhando visibilidade nas redes ao associar disciplina esportiva à organização profissional. Atuando como influenciador no nicho contábil, ele passou a usar a própria rotina como vitrine do que defende no ambiente de negócios.

A mudança começou em 2024, após o fim de um relacionamento. Em vez de manter o estilo de vida que levava até então, Lasso optou por uma reestruturação pessoal que impactou diretamente sua forma de trabalhar. “Eu precisava reorganizar minha vida como um todo, não só o trabalho. Comecei pelo corpo, mas isso acabou refletindo em todas as áreas”, afirma.

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Com acompanhamento psicológico e orientação esportiva, iniciou uma rotina de treinos que evoluiu da corrida para o triatlo. O processo exigiu ajustes consistentes de horário, alimentação e produtividade. “O treino me obrigou a criar constância. E constância, no fim, é o que sustenta qualquer resultado”, diz.

Hoje, ele acorda às 4h30, treina antes do expediente e mantém uma jornada de trabalho que ultrapassa dez horas diárias, conciliando a gestão de negócios com a prática esportiva e a vida pessoal.

Ao longo de cerca de um ano, reduziu o peso de 102 kg para 82 kg e o percentual de gordura corporal de 28% para 12,5%. Para ele, o impacto mais relevante foi na forma de conduzir a rotina. “A disciplina do esporte trouxe clareza para tomar decisões e organizar melhor meu tempo”, afirma.

Essa mudança passou a influenciar diretamente seu posicionamento profissional. À frente de negócios na área contábil, Lasso direcionou sua atuação para empresários que buscam mais controle e planejamento financeiro. “Não faz sentido falar de gestão para o outro sem ter gestão da própria rotina”, diz.

Nas redes sociais, onde compartilha treinos, agenda e bastidores do dia a dia, ele reforça essa conexão entre corpo e trabalho. “Não é sobre estética. É sobre coerência. A forma como você vive precisa acompanhar o que você defende”, afirma.

Nos últimos meses, participou de provas de corrida de rua, incluindo uma meia maratona em Cascavel, no Paraná, e uma prova de 10 km na Maratona do Rio. Agora, concentra os treinos no triatlo e planeja competir fora do país.

“Quero continuar crescendo profissionalmente, mas sem abrir mão da rotina que construí. Foi isso que mudou tudo”, diz.