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FLORESCENDO!

Nesta terça, Roberto Rabello floresce no palco do Mulheres com uma participação especial cheia de emoção

Nesta terça, Roberto Rabello floresce no palco do Mulheres com uma participação especial cheia de emoção - (crédito: Divulgação)
Nesta terça, Roberto Rabello floresce no palco do Mulheres com uma participação especial cheia de emoção - (crédito: Divulgação)

O florista e paisagista Roberto Rabello será um dos grandes destaques do programa Mulheres nesta terça-feira, em uma participação que promete emocionar o público e resgatar memórias importantes de sua trajetória. A atração, exibida às 15h30 pela TV Gazeta, vive uma nova fase sob o comando da jornalista Gloria Vanique, apostando em histórias inspiradoras e conteúdos que conectam passado e presente.

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E poucas histórias traduzem tão bem essa proposta quanto a de Roberto Rabello. Muito antes de se consolidar como um nome respeitado no universo do paisagismo e da arte floral, Rabello encontrou no Mulheres a primeira grande vitrine de sua carreira. Foi ali, diante das câmeras, que seu talento começou a florescer para o grande público. Com criatividade, sensibilidade e um olhar único para transformar ambientes, ele conquistou espaço e carinho dos telespectadores, dando início a uma jornada marcada por dedicação e superação.

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Ao longo dos anos, Roberto construiu uma trajetória sólida, assinando projetos que vão desde jardins residenciais até decorações de eventos sofisticados, sempre imprimindo sua identidade: a capacidade de transformar flores em verdadeiras narrativas visuais. Seu trabalho não se limita à estética, ele acredita que plantas e arranjos têm o poder de despertar emoções, resgatar memórias e trazer bem-estar.

Além da atuação prática, Rabello também se destacou por levar conhecimento ao público, democratizando o acesso à jardinagem com dicas simples, criativas e aplicáveis no dia a dia. Essa conexão com as pessoas se tornou uma de suas maiores marcas. O retorno ao programa, portanto, carrega um significado ainda mais especial.

“Eu estava morrendo de vontade de gravar com a Glória. Quando o Alexandre Polese me ligou me fazendo o convite, fiquei em êxtase. Eu tenho uma história de muita gratidão com o Mulheres, foi o programa que projetou minha vida profissional e me abriu caminhos extraordinários”, revelou.

A participação ao lado de Gloria Vanique representa um momento especial em sua trajetória. Mais do que uma simples presença no programa, é a chance de revisitar o espaço que marcou o início de sua carreira, agora com um olhar mais experiente e consolidado. Roberto retorna carregando consigo uma história construída com dedicação, além de aprendizados e conquistas que evidenciam sua evolução ao longo dos anos.

Na edição desta terça-feira, o público pode esperar não apenas dicas e inspirações com flores e plantas, mas também um encontro carregado de afeto, gratidão e reconhecimento. Em tempos de transformação na televisão, histórias como a de Roberto Rabello lembram que, assim como um jardim bem cuidado, grandes trajetórias são construídas com paciência, dedicação e, acima de tudo, paixão pelo que se faz.

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 07/04/2026 06:20 / atualizado em 07/04/2026 10:37
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