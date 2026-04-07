Nesta terça, Roberto Rabello floresce no palco do Mulheres com uma participação especial cheia de emoção

O florista e paisagista Roberto Rabello será um dos grandes destaques do programa Mulheres nesta terça-feira, em uma participação que promete emocionar o público e resgatar memórias importantes de sua trajetória. A atração, exibida às 15h30 pela TV Gazeta, vive uma nova fase sob o comando da jornalista Gloria Vanique, apostando em histórias inspiradoras e conteúdos que conectam passado e presente.

E poucas histórias traduzem tão bem essa proposta quanto a de Roberto Rabello. Muito antes de se consolidar como um nome respeitado no universo do paisagismo e da arte floral, Rabello encontrou no Mulheres a primeira grande vitrine de sua carreira. Foi ali, diante das câmeras, que seu talento começou a florescer para o grande público. Com criatividade, sensibilidade e um olhar único para transformar ambientes, ele conquistou espaço e carinho dos telespectadores, dando início a uma jornada marcada por dedicação e superação.

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Ao longo dos anos, Roberto construiu uma trajetória sólida, assinando projetos que vão desde jardins residenciais até decorações de eventos sofisticados, sempre imprimindo sua identidade: a capacidade de transformar flores em verdadeiras narrativas visuais. Seu trabalho não se limita à estética, ele acredita que plantas e arranjos têm o poder de despertar emoções, resgatar memórias e trazer bem-estar.

Além da atuação prática, Rabello também se destacou por levar conhecimento ao público, democratizando o acesso à jardinagem com dicas simples, criativas e aplicáveis no dia a dia. Essa conexão com as pessoas se tornou uma de suas maiores marcas. O retorno ao programa, portanto, carrega um significado ainda mais especial.

“Eu estava morrendo de vontade de gravar com a Glória. Quando o Alexandre Polese me ligou me fazendo o convite, fiquei em êxtase. Eu tenho uma história de muita gratidão com o Mulheres, foi o programa que projetou minha vida profissional e me abriu caminhos extraordinários”, revelou.

A participação ao lado de Gloria Vanique representa um momento especial em sua trajetória. Mais do que uma simples presença no programa, é a chance de revisitar o espaço que marcou o início de sua carreira, agora com um olhar mais experiente e consolidado. Roberto retorna carregando consigo uma história construída com dedicação, além de aprendizados e conquistas que evidenciam sua evolução ao longo dos anos.

Na edição desta terça-feira, o público pode esperar não apenas dicas e inspirações com flores e plantas, mas também um encontro carregado de afeto, gratidão e reconhecimento. Em tempos de transformação na televisão, histórias como a de Roberto Rabello lembram que, assim como um jardim bem cuidado, grandes trajetórias são construídas com paciência, dedicação e, acima de tudo, paixão pelo que se faz.