Erika Schneider assume protagonismo em live e integra grupo de famosas do segmento - (crédito: Divulgação)

Erika Schneider será a responsável por apresentar ao público uma live especial de lançamento de uma nova coleção fitness, marcada para esta quarta-feira, 8, com transmissão pelo YouTube e Instagram. A influenciadora, que vem ganhando cada vez mais espaço no universo de lifestyle e bem-estar, assume o protagonismo do evento e promete aproximar o público das novidades.

A nova linha chega com proposta voltada para conforto, desempenho e estilo, apostando em tecidos como poliamida canelada e lisa. Entre os principais diferenciais estão proteção UV 50+, secagem rápida, alta respirabilidade e elasticidade que se adapta ao corpo, além de recortes anatômicos pensados para garantir segurança durante os treinos.

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A coleção, desenvolvida pela DLK Modas, reforça uma identidade própria dentro do mercado fitness, combinando tecnologia e estética em peças versáteis. A proposta é atender quem busca não apenas funcionalidade, mas também personalidade na hora de se exercitar.

A expectativa é que a live atraia um público interessado em moda esportiva que une praticidade e beleza. O evento também reforça a presença de Erika Schneider em um segmento que cresce cada vez mais entre influenciadoras e celebridades.

Além dela, nomes como Virginia Fonseca, Deborah Secco, Ana Castela e Lorena Improta já participaram de campanhas do segmento, reforçando a força das celebridades na consolidação da moda fitness no Brasil.