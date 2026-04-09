Dupla Cristinas fará participação especial em 'Coração Acelerado'

A dupla sertaneja Cristinas gravou uma participação especial na novela das 19h da TV Globo, “Coração Acelerado”.

Na cena, que será exibida no capítulo desta quinta-feira (9), elas cantam "Desculpa", sucesso da dupla que já acumula mais de 7M de plays nas plataformas de áudio e no YouTube.

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A dupla estará num bar cantando e tocando, quando acontece o primeiro beijo do casal Eduarda (Gabz) e Leandro (David Junior).

O encontro começa em clima de diversão entre o casal e Agrado (Isadora Cruz), mas termina em clima de romance.

Esta é a primeira vez que Cristinas fazem uma participação musical em um folhetim. O capítulo irá ao ar no dia do lançamento do EP “Uma Dose de Cristinas” (que chega às plataformas às 21h). O projeto tem como faixa-foco a canção "Roteiro".