Samuel Eleoterio amplia trajetória e assina com a Universal Music Christian Group



Nesta quarta-feira (8), o cantor, compositor e escritor carioca Samuel Eleoterio deu um importante passo em sua carreira, ao assinar contrato com a Universal Music Christian Group (UMCG). O encontro aconteceu na sede da companhia, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de Paulo Lima, presidente da empresa, Renata Cenizio, gerente de A&R, além de outros colaboradores.

Celebrando o novo momento, o artista destacou a importância da conquista. “É com muita honra e alegria que dou este passo na minha carreira. Sou grato a Deus e a todos que me apoiaram até aqui. Vamos trabalhar em novos projetos, levar a música e a espiritualidade para mais pessoas e nos conectar com novos públicos”, afirmou.

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O contrato com a UMCG marca mais um avanço na trajetória de Samuel, que no fim de 2025 também passou a integrar o casting da Non Stop Produções, empresa comandada por Kaká Diniz e Alex Monteiro. Ele se tornou o primeiro artista do segmento cristão a entrar para a produtora, que reúne nomes como Simone Mendes, Whindersson Nunes, Bruna Louise e Renato Albani.

Natural da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, Samuel Eleoterio começou a cantar ainda na infância, aos 11 anos, na igreja Assembleia de Deus Pentecostal. Foi nesse ambiente que descobriu sua vocação e iniciou sua trajetória musical.

Com o passar dos anos, o artista se destacou ao apostar em uma proposta inovadora dentro do gospel, ao incorporar elementos do pagode ao estilo religioso — uma fusão que ajudou a ampliar seu alcance e atrair novos públicos.

Atualmente, Samuel é considerado uma das vozes em ascensão no cenário gospel, com músicas autorais que abordam fé, esperança e superação. Suas composições têm alcançado milhares de ouvintes dentro e fora do Brasil, fortalecendo sua presença em eventos e apresentações religiosas.

Além da música, o cantor também compartilha sua história no livro O Improvável, em que relata sua trajetória e experiências de fé. Nas redes sociais, onde reúne mais de 1,4 milhão de seguidores, ele divide momentos da rotina e reforça mensagens ligadas à espiritualidade e transformação de vida.

Com os novos contratos, Samuel Eleoterio inicia uma fase de expansão na carreira, mirando novos projetos e maior projeção no mercado nacional e internacional.