Influenciador Matheus Lucas é confirmado no elenco do "Immigrant Reality", reality sobre a vida de imigrantes nos EUA - (crédito: Divulgação)

O influenciador brasileiro Matheus Lucas, que vive em New Jersey, está confirmado como um dos participantes do “Immigrant Reality”, reality show que vem ganhando destaque entre a comunidade brasileira nos Estados Unidos. A produção reúne imigrantes em desafios que retratam, na prática, a rotina, os obstáculos e as oportunidades de quem busca construir uma vida fora do país de origem.

Com uma proposta diferente dos formatos tradicionais, o programa aposta em uma abordagem mais realista, expondo o dia a dia dos participantes em situações que envolvem trabalho, adaptação cultural e tomada de decisões sob pressão. Ao longo da competição, os participantes são avaliados não apenas pelo desempenho nas provas, mas também pela postura, disciplina e capacidade de evolução. O grande vencedor leva uma premiação que pode chegar a US$ 100 mil, o que eleva ainda mais o nível de competitividade entre os participantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Conhecido por compartilhar sua rotina e vivências como imigrante nas redes sociais, Matheus encara o reality como uma oportunidade de mostrar sua verdade sem filtros.

“Aqui não tem personagem. Ou você encara a realidade ou ela te engole. Eu vim pra mostrar que dá pra vencer, mesmo começando do zero, e que ninguém precisa herdar nada pra construir algo grande”, afirma.

Com a confirmação no elenco, Matheus se junta a outros participantes em um projeto que busca valorizar histórias reais que inspiram.