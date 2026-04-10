Nathalia Serena grava clipe com Melody; confira os bastidores



A cantora Nathalia Serena, conhecida como a “Menina da Roça”, acaba de dar um novo passo em sua carreira. Ela vai lançar um single em parceria com Melody, atualmente uma das artistas em maior evidência no Brasil, reforçando a força do projeto. O feat já está dando o que falar nas redes sociais.

A música aposta em uma mistura envolvente de funk pop com estilo country, mas com uma estética totalmente voltada ao universo do interior, trazendo referências de pião e cowgirl.

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O lançamento vai chegar ao público com uma coreografia pensada para viralizar, além da participação de dançarinos e influenciadores, acompanhando o movimento que já começa a se formar nas redes.

O clipe foi gravado no dia 08 de abril na mansão da Som Star Produtora, reunindo uma grande equipe de produção que trabalhou para dar vida ao projeto. A gravação contou com diversos profissionais nos bastidores, reforçando o cuidado e a estrutura por trás do lançamento.

Por trás da nova fase da artista está o empresário Murillo Conventi, que aposta em Nathalia como um dos novos nomes promissores da música brasileira. A estratégia destaca a artista como uma aposta que traz frescor e identidade própria ao cenário.

Com apenas 12 anos, Nathalia já começa a chamar a atenção do público e gerar comparações com a Ana Castela, fenômeno do sertanejo atual. A expectativa em torno do lançamento é alta, e a faixa já desponta como uma forte candidata a hit, com público engajado e ansioso pelo sucesso da nova promessa. A previsão é que o single seja lançado em julho.