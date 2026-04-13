Foto: Globo/Lucas Teixeira - (crédito: Aos 10 anos, Júlia Salarini chama atenção em 'A Nobreza do Amor')

A jovem atriz Júlia Salarini, de apenas 10 anos, começa a ganhar destaque no cenário artístico brasileiro com uma trajetória que já reúne experiências na televisão, no teatro e na dublagem. No momento, a artista chama atenção ao integrar o elenco da novela 'A Nobreza do Amor', da faixa das 18h da TV Globo.

Na trama, Júlia dá vida à personagem Ritinha, uma menina órfã e alegre, e que é cuidada pelo Padre Viriaco, interpretado pelo ator Marcelo Médici.

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Antes de chegar à nova produção da Globo, Júlia já teve passagem pela televisão em participação na série 'Ângela Diniz', exibida pela HBO em 2024, onde interpretou a personagem Lara.

Nos palcos, a atriz também vem construindo um percurso consistente. Em 2024, integrou o elenco do musical A Noviça Rebelde, interpretando Marta, papel que também desempenhou em Musicais in Concert. As produções reforçam sua versatilidade artística, especialmente no universo dos musicais.

Além da atuação, Júlia acumula experiência em dublagem. Ela participou do projeto Mãe Fora da Caixa, ampliando seu repertório e explorando diferentes linguagens dentro do audiovisual.

Fora dos trabalhos profissionais, a jovem atriz investe na formação artística. Atualmente, cursa interpretação realista para TV e cinema e mantém uma rotina de estudos que inclui canto, teclado, jazz e inglês. Júlia também já participou de workshops e mentorias com nomes do setor, como Andrea Avancini, Marina Frauches e Raoni Seixas.