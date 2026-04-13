De fã na plateia a destaque oficial: Vivi Fernandez viraliza após aparecer em vídeo do Guns N’ Roses - (crédito: Divulgação)

O que era pra ser “só mais um show” virou um momento digno de rockstar na vida de Vivi Fernandez. A influenciadora esteve no show do Guns N’ Roses em São Paulo, como fã mesmo, curtindo na plateia, e acabou vivendo uma situação que pouca gente imagina.

Ela simplesmente apareceu no conteúdo oficial da banda.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Sim, você leu certo. Vivi foi destaque em imagens divulgadas pelo próprio Guns N’ Roses nas redes sociais, e o material ainda começou a circular entre páginas ligadas ao grupo e até integrantes da banda.

Resultado? Viralizou.

“Eu fui como fã, pra viver aquele momento. Quando vi que estava no vídeo oficial deles, eu não acreditei. Foi surreal”, contou Vivi.

Fã assumida da banda há anos, ela disse que o show por si só já tinha sido marcante, mas ganhar esse “bônus inesperado” elevou tudo a outro nível.

Nos bastidores, quem acompanha garante que a repercussão foi imediata. Seguidores começaram a comentar, compartilhar e marcar a influenciadora assim que reconheceram sua presença no vídeo.

E não é exagero dizer que isso não acontece todo dia. Aparecer em conteúdo oficial de uma das maiores bandas de rock da história não é pra qualquer um.

Entre um hit e outro, Vivi acabou saindo do anonimato da multidão direto para os registros oficiais de um show histórico.