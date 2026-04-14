Antonella Benvenuti amplia trajetória na TV ao integrar nova novela da Globo

A atriz mirim Antonella Benvenuti, de 10 anos, é uma das atrações da novela 'A Nobreza do Amor', da TV Globo. Na produção, ela interpreta a personagem Aurelinda, ampliando sua presença na teledramaturgia nacional.

Mesmo jovem, a carioca já vem construindo uma trajetória consistente no audiovisual. Antes da nova novela, Antonella integrou o elenco de Gênesis, exibida pela Record TV, onde interpretou Tamires sob direção de Edgard Miranda.

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Em 2025, participou da produção A Vida de Jó, vivendo Azuri, em trabalho dirigido por Alexandre Avancini.

No cinema, Antonella também soma experiência com o longa Não Tem Volta, dirigido por César Rodrigues, com produção da Conspiração Filmes e exibição pela Star+.

Nos palcos, esteve no espetáculo “1,2,3 Testando”, em 2024, interpretando Lola, com direção de Cristina Bethencourt, pelo Grupo TB – Teatros da Barra.

Além dos trabalhos, a atriz mantém uma rotina intensa de preparação, com cursos e mentorias voltados à atuação para TV, cinema e teatro, reforçando o investimento contínuo em sua formação artística.

Com passagens por diferentes plataformas e agora em um novo projeto na Globo, Antonella Benvenuti consolida seu nome como uma das apostas da nova geração de atores.