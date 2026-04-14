Bella Alelaf estreia novo longa com Dani Calabresa e Rafael Infante

A atriz Bella Alelaf, de 13 anos, estreia no dia 23 de abril o longa Um Pai em Apuros, comédia familiar estrelada por Rafael Infante e Dani Calabresa. No filme, ela interpreta Malu, uma adolescente que enfrenta mudanças típicas da idade e busca espaço dentro da família.



A personagem aborda questões ligadas ao crescimento, como autonomia, conflitos familiares e necessidade de escuta. “Ela não é rebelde. Ela só quer ser ouvida”, afirma a atriz.

Para o papel, Bella utilizou observação de comportamento e buscou uma atuação mais direta, focada na emoção das cenas.

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Nos bastidores, a atriz destaca a parceria com Rafael Infante, que contribuiu para a construção da relação entre pai e filha na história. A convivência com o elenco também influenciou o ambiente de gravação.



Com Dani Calabresa, Bella teve contato em cenas que exigiam leveza, o que ajudou no ritmo da produção.



O filme marca o terceiro longa da carreira da atriz, que vem ampliando sua atuação no audiovisual. Segundo Bella, sua abordagem mudou ao longo do tempo. “Antes eu pensava muito em acertar tudo. Hoje, eu me permito sentir mais”, diz.



Atualmente morando nos Estados Unidos, Bella segue em preparação profissional, conciliando estudos e novos projetos.



A estreia de Um Pai em Apuros representa mais um trabalho da atriz no cinema voltado ao público familiar.