Natacha Horana lança 'ReComeça', projeto que acolhe mulheres silenciadas e promove recomeços reais

A atriz e musa da Gaviões da Fiel, Natacha Horana lança "ReComeça". A iniciativa nasce sem fins lucrativos e busca dar voz, apoio e novas oportunidades a mulheres em situações de vulnerabilidade emocional, social e jurídica.

Dentro deste mesmo projeto social, ela lançou, ao lado da advogada, Dra Paola Toledo, o "Além da Penna". Criado com o propósito de acolher mulheres que enfrentam dores silenciosas sejam elas emocionais, sociais ou jurídicas, a rede de apoio gratuita nasce como um espaço de apoio, escuta e reconstrução.

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Mais do que falar sobre mulheres que passaram pelo sistema prisional, o Além da Penna amplia esse olhar para todas aquelas que, de alguma forma, foram silenciadas, julgadas ou deixadas à margem.

“Existem muitas mulheres vivendo batalhas invisíveis. Mulheres que foram julgadas, abandonadas ou que simplesmente perderam a força de recomeçar. O projeto nasce para olhar para essas mulheres com humanidade”, afirma Natacha.

Sem fins lucrativos e iniciado de forma independente, o projeto começou a partir de uma ação no próprio Instagram, onde, durante o mês das mulheres, uma participante foi escolhida para receber apoio direto da equipe.

A iniciativa contou com a união de profissionais como advogada criminal e psicóloga, oferecendo um suporte completo — emocional, jurídico e humano. O objetivo agora é ampliar esse impacto. O Além da Penna busca se tornar uma rede de apoio sólida, capaz de transformar histórias reais, oferecendo acolhimento, orientação e caminhos possíveis para que essas mulheres possam reconstruir suas vidas com dignidade.

“Não é sobre caridade. É sobre responsabilidade social, sobre dar ferramentas e abrir caminhos. Toda mulher merece a chance de recomeçar, independente do que tenha vivido”, completa.

Com uma proposta que une sensibilidade, ação e posicionamento, o projeto também chama a atenção para uma questão urgente: a necessidade de olhar com mais empatia para histórias que muitas vezes são invisibilizadas pela sociedade. O projeto surge, assim, como um movimento que convida não só à reflexão, mas à participação.