Aos 13 anos, Arthur Monteiro integra elenco da série 'Man on Fire', da Netflix

A estreia da série internacional “Man on Fire”, da Netflix, marcada para o dia 30 de abril, representa um novo marco na carreira de Arthur Monteiro. Aos 13 anos, o jovem ator dá vida ao personagem Mateus na produção gravada no México, contracenando com nomes como Yahya Abdul-Mateen II, Alice Braga e Billie Boullet.

A experiência fora do país e ao lado de um elenco de peso reforça o início promissor de sua trajetória no audiovisual.

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Paralelamente ao lançamento da série, Arthur também segue ativo nos palcos. Nesta quarta-feira (15), ele se apresenta no Teatro Miguel Falabella com o musical “Super Fantástico”, produzido pela escola de artes Bmoving. No espetáculo, interpreta Thiago Mendes, em uma performance que reúne canto, dança e atuação — áreas que fazem parte de sua formação desde a infância.

O interesse artístico de Arthur surgiu ainda muito cedo. Antes dos dois anos de idade, já criava histórias e pequenas encenações, além de explorar instrumentos musicais de forma intuitiva. Autodidata por anos, aprendeu a tocar teclado, piano, violão e guitarra, passando depois a estudar teoria musical no Conservatório Brasileiro de Música.

A formação em atuação começou aos 9 anos, e logo abriu portas para trabalhos importantes. Além de “Man on Fire”, Arthur também integra o elenco da série “Emergência 53”, premiada em Berlim, onde interpreta Vandan na infância, personagem vivido na fase adulta por Jaffar Bambirra. Ele ainda participou da novela vertical “Mais Uma Vez”, que já registra números expressivos de audiência.

No musical “Super Fantástico”, Arthur divide o palco com a irmã, Alice Monteiro, que interpreta Maria Lua. Os dois contracenam em momentos que envolvem canto e dança, reforçando a sintonia artística construída ao longo dos anos.

Com uma rotina intensa de estudos que inclui cursos de TV e cinema, teatro musical, canto e diferentes estilos de dança, além da prática de capoeira, Arthur Monteiro segue construindo uma carreira sólida e multifacetada. Entre produções internacionais e apresentações no teatro, o jovem artista consolida seu nome como uma das promessas da nova geração.