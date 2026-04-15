Estrelas internacionais se reunirão em festival de dance music em São Paulo

Após 17 anos, o Planet Pop Festival retorna ao calendário cultural brasileiro reafirmando seu status como o maior festival de dance music da América Latina. A edição de 2026, marcada para o dia 23 de maio, no Terra SP, em São Paulo, traz um line-up formado por artistas internacionais que ajudaram a consolidar a eurodance como fenômeno global e marcaram gerações com hits que dominaram pistas, rádios e rankings.

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Entre os destaques estão nomes consagrados como DJ Ross, responsável por sucessos como “Emotion” e “Dreamland”, que se tornaram hinos das pistas europeias e latino-americanas; o grupo Magic Box, conhecido mundialmente pelo hit “If You…”, uma das faixas mais executadas dos anos 2000; e o projeto The Underdog Project, que alcançou sucesso global com “Summer Jam”, clássico absoluto da dance music.

A cantora Erika, voz marcante da eurodance italiana, também integra o line-up com sucessos como “Relations”, além de DJ Frank, referência nas pistas com produções energéticas que atravessaram fronteiras. O festival ainda reúne Tiko’s Groove feat. Gosha, projeto que conecta a estética contemporânea da dance music com a essência dos anos 2000, e o grupo Daytona, que reforça o caráter internacional e nostálgico do evento.

O encontro dessas atrações não apenas resgata a era de ouro da dance music, mas também evidencia a relevância duradoura desses artistas, cujas músicas seguem presentes em playlists, festas temáticas e grandes eventos ao redor do mundo.

Trata-se de um repertório que ultrapassa gerações, mantendo sua força comercial e emocional mesmo décadas após o auge.Criado pela Building Records, gravadora referência no segmento, o Planet Pop Festival foi responsável por aproximar o público brasileiro da cena eletrônica internacional. Desde suas primeiras edições, o evento se consolidou como uma plataforma de difusão cultural, reunindo milhares de pessoas e contribuindo para a popularização da eurodance no país.

Mais do que um festival, o Planet Pop se estabelece como um marco histórico da música eletrônica no Brasil. Seu retorno aposta na combinação entre nostalgia e experiência ao vivo, oferecendo ao público um espetáculo que conecta passado e presente com alto padrão de produção e forte apelo emocional.ServiçoPlanet Pop Festival