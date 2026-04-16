'Rascunhos': Diogo Melim inicia nova etapa da carreira com álbum autoral

Diogo Melim dá início a uma nova etapa em sua trajetória musical com o lançamento de “Rascunhos”, seu primeiro álbum solo. O projeto, produzido por Pedro Breder e lançado pela Universal Music Brasil, chegou às plataformas digitais nesta quarta-feira, 15, e apresenta um retrato sensível de sua identidade artística, com canções que transitam pelo pop e diferentes influências.

Abrindo o álbum, a faixa “Nem Sei” já estabelece o tom emocional do projeto. Com violão marcante e letra direta, a música traz uma declaração de amor que evidencia a escrita confessional do artista. Na sequência, “Mil Versões”, primeiro single do trabalho, ganha destaque não só pela sonoridade com influências de synth pop, mas também pelo clipe, que conta com a participação da esposa de Diogo, a influenciadora Nanda Caroll.

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Ao longo do disco, o cantor explora diferentes atmosferas. “Cadeira de Praia” flerta com a bossa nova em uma construção leve e poética, enquanto “Desamor” apresenta uma pegada mais dançante, combinando ironia e intensidade. Já “Quebra-Cabeça”, parceria com Vitão, mergulha no neo soul, trazendo um clima contemporâneo e sofisticado.

Entre os momentos mais introspectivos está “Procurando Rosas”, que aposta em arranjos orquestrados e piano para reforçar a vulnerabilidade da interpretação. O álbum se encerra com “Luzes e Faróis”, uma faixa mais luminosa e otimista que simboliza esse momento de transformação na carreira do artista.

Conhecido por sua trajetória no trio Melim e também como compositor de sucessos para grandes nomes da música brasileira, Diogo agora volta o olhar para o próprio repertório, consolidando sua assinatura artística com maturidade e autenticidade.