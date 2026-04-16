Tommy Love, Amannda e Nikki Valentine se reencontram no single "Next Level"

Para comemorar mais de duas décadas de carreira, Tommy Love está de música nova. Trata-se de “Next Level”, tema da sexta edição do “Weekend Festival”.

A produção, disponibilizada nas plataformas digitais na sexta-feira, 10 de abril, conta com vocais de duas das maiores divas do cenário eletrônico internacional: as cantoras Amannda, ícone da house music com cinco entradas nas paradas da Billboard norte-americana, e Nikki Valentine, finalista do programa “The Voice Brasil”.

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“‘Next Level’ é sobre jogar em outro nível, sem esquecer quem eu sou e tudo que construí até hoje. É uma nova fase, um novo jogo, mas com a mesma assinatura. Vinte e dois anos de noite me ensinaram que quem não se reinventa fica pra trás”, diz Tommy, que acaba de voltar de um show em Singapura.

Amannda e Nikki Valentine foram escolhidas para os vocais por representarem a força que ele queria transmitir na obra. Os três também já trabalharam juntos em outras ocasiões.

Tommy Love assinou parcerias com as duas artistas em faixas como “Boom Boom” e “Batida”, com Amannda, e “Aladdin”, com Amannda e Nikki Valentine, sucessos nas pistas. O DJ também produziu integralmente o primeiro álbum de Nikki.

“Next Level” chega um ano após “Aura”, colaboração com Jennifer Nascimento, protagonista da novela “Êta Mundo Melhor!”, da Globo. O produtor também acumula trabalhos com Alinne Rosa e Wanessa Camargo e se prepara para iniciar uma turnê internacional em maio, com apresentações em Puerto Vallarta, no México, e Bogotá, na Colômbia.