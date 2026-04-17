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Marina Mux, de 6 anos, participa de filme sobre Mauricio de Souza e inicia trajetória no audiovisual

Atriz mirim integra produção disponível no Disney+ e amplia formação artística

Marina Mux, de 6 anos, participa de filme sobre Mauricio de Souza e inicia trajetória no audiovisual - (crédito: DIVULGAÇÃO)
Marina Mux, de 6 anos, participa de filme sobre Mauricio de Souza e inicia trajetória no audiovisual - (crédito: DIVULGAÇÃO)

A atriz mirim Marina Veríssimo Rocha Muxfeldt, conhecida como Marina Mux, de 6 anos, participa de um filme inspirado na trajetória de Mauricio de Souza, disponível na plataforma Disney+.
Na produção, interpreta uma das filhas do criador da Turma da Mônica e teve contato com a rotina de gravações, incluindo direção, marcação de cena e interação com elenco.

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Marina iniciou atividades artísticas aos 2 anos e vem desenvolvendo experiência em ambiente de set.
“Meu maior desafio foi gravar sendo tão pequena, prestando atenção em tudo e fazendo direitinho”, afirma.

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A atriz está em formação, com estudos em teatro, linguagem de TV e passarela.
Também participou do desfile Be Fashion Week, integrando apresentações com outros talentos.
A carreira é acompanhada pela empresária e produtora artística Roberta Domingues.
“A Marina tem atenção e escuta. Ela entende comando, observa e responde”, diz.


“A arte pra mim é um faz de conta mágico, onde tudo pode acontecer”, afirma Marina.
Entre os objetivos, demonstra interesse em atuar na série D.P.A. – Detetives do Prédio Azul.
Marina também participa da encenação de A Fantástica Fábrica de Chocolate e segue disponível para trabalhos em cinema, televisão, publicidade, teatro e moda.

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 17/04/2026 07:18 / atualizado em 17/04/2026 11:19
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