O luto por quem não morreu: Breezia inicia nova era com 'não sei o que sentir sobre você' - (crédito: Toni Ferreira)

O vazio deixado por uma conexão que se desfez e a confusão de não conseguir definir o que restou de um encontro intenso servem de base para a nova fase de Breezia. A cantora e compositora inaugura sua era mais ambiciosa com o lançamento de "não sei o que sentir sobre você". O single é a porta de entrada para um álbum conceitual que investiga as fases de um luto atípico: aquele que sentimos por pessoas que ainda estão vivas, mas que o tempo, surpresas e as decepções levaram para longe de nossa órbita.

A composição autoral mergulha na complexidade do luto por alguém que não morreu, explorando o vácuo que surge após um término. Breezia transpõe para a música uma vivência própria, utilizando-a como ponto de partida para um enredo inspirado em uma metáfora solitária: “Busquei inspiração na vida real para criar esse universo onde vivo sozinha em um pequeno planeta, sem conhecer o amor. Mas quando conheço e perco a única coisa que já amei, sinto a confusão de experienciar tudo isso ao mesmo tempo. São tantos sentimentos que me fazem sentir um vazio. De certo modo, é um olhar sobre todas as fases do luto, mas aquele que sinto por alguém que não morreu”, explica a cantora.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O pequeno planeta, intitulado de Planeta Outubro, funciona como uma extensão de sua própria mente e que não serve apenas como estética, mas uma necessidade de encontrar um paralelo para o que é desconhecido e difícil de explicar.

“Analisei muito o que faria uma boa alusão a incógnita, ao que é oculto ou o que a gente não conhece de verdade, e o espaço foi a primeira coisa que me veio à mente. Sabemos um pouco, mas não tanto quanto queríamos, iremos nascer, viver e morrer sem termos a maioria das respostas sobre vida além da Terra, contatos extraterrestres, até onde vão os buracos negros ou até mesmo se um dia poderemos ir pra Marte como vamos a outro país”, declara.

A faixa apresenta uma sonoridade amadurecida, onde a voz da artista assume tons mais adultos e corajosos. A faixa, enriquecida pela mistura do digital e do analógico, dialoga com a dificuldade de rotular um sentimento, tema central do desabafo literal na letra. Sob a produção de Lucas Marmitt, cada detalhe sonoro foi calculado para que o público sinta a melancolia que a cantora revisitou durante o processo de composição.

“É como se os sintetizadores tentassem assumir um aspecto humano e como se os elementos analógicos como a voz tivessem traços de uma comunicação com certa interferência falha vinda de outro planeta”, comenta Lucas.

Como canção central que amarra o conceito do futuro álbum, a escolha de “não sei o que sentir sobre você” para abrir os lançamentos não foi por acaso, já que a faixa é responsável por estabelecer a atmosfera e o tom que guiarão todo o disco de estreia.

Breezia antecipa que o projeto é um reflexo fiel de seus próprios processos internos, sem tentativas de suavizar ou romantizar o que sente.

“Escolhi esta faixa pois ela dá o tom sobre o tema e da sonoridade do meu álbum de estreia. Ela evoca o sentimento do universo onde estaremos durante esta história. É um trabalho com muita carga emocional, mergulhei como nunca antes nos meus próprios sentimentos. É cru. Sentimento puro. E também marca minha estreia nos palcos, construir esse universo que vai existir não só no nosso imaginário ou na música, mas também vai ser materializado e compartilhado na vida real”, finaliza.