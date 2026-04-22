Bruna Zanardo fala sobre moda, retorno do Rio Fashion Week e preparação para o Miss Brasil

Eleita Miss Universe Rio de Janeiro 2026, Bruna Zanardo acompanha de perto os movimentos da moda brasileira e vem utilizando sua visibilidade como uma plataforma de expressão e posicionamento. Ela reflete sobre o momento atual do setor, o retorno do Rio Fashion Week após anos fora do calendário e os desafios da preparação rumo ao Miss Brasil, em um momento em que o Rio de Janeiro busca quebrar um jejum histórico de títulos nos concursos nacionais.

Recentemente, Bruna também esteve na Colômbia, onde realizou parte de sua preparação intensiva, reforçando o olhar internacional e o alto nível de exigência que envolve a disputa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Sobre a moda nacional, Bruna destaca um cenário de transformação e resgate de identidade. “Vejo a moda nacional vivendo um momento de resgate e consciência. Hoje existe uma valorização muito maior da identidade brasileira, do feito à mão, da sustentabilidade e, principalmente, das histórias por trás de cada peça”, afirma.

Para ela, o papel da moda ultrapassa a estética. “A moda deixou de ser só estética, ela se tornou uma forma de comunicação. E isso se conecta diretamente com o que eu acredito: usar a imagem como ferramenta de expressão e impacto”, completa. Bruna ainda ressalta a força criativa do país: “O Brasil tem uma potência criativa única. O que vemos agora é uma moda mais autoral, mais conectada às suas raízes, mas com um olhar cada vez mais global.”

A presença no retorno do Rio Fashion Week também marcou sua trajetória recente. “Participar desse retorno foi muito especial. O Rio tem uma energia única, e ver a moda retomando esse espaço com força, identidade e novas propostas foi inspirador”, diz. Segundo ela, estar no evento como Miss amplia a perspectiva sobre o setor. “Eu não estava só acompanhando, mas entendendo a moda como uma plataforma de comunicação, cultura e posicionamento.”

Por fim, Bruna comenta sobre a rotina intensa de preparação para o Miss Brasil. “É uma rotina intensa, mas muito consciente. Hoje eu entendo que tudo faz parte da preparação, desde os eventos que participo até a forma como me posiciono e me comunico”, explica. Ela reforça a importância do equilíbrio: “Existe um equilíbrio entre disciplina e presença. Nem sempre é fácil, mas exige constância, organização e propósito.”

Com uma equipe estruturada e foco definido, Bruna encara o título como uma oportunidade de representar esse novo momento. “Ser Miss, para mim, vai além do palco, é sobre quem você escolhe ser todos os dias”, conclui.