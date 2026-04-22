Juliana D'agostini anuncia "Urbana", projeto que une música de concerto e linguagem urbana





Juliana D'Agostini prepara o lançamento de "Urbana", projeto autoral que marca um novo momento em sua trajetória. O álbum celebra os 35 anos de carreira da artista e reúne 10 faixas inéditas em um encontro entre música de concerto, rap, hip-hop, poesia falada, beats urbanos e narrativas das periferias.

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Urbana nasce de um percurso que Juliana vem construindo em Paraisópolis. A artista mantém presença no território por meio da Escola Mágica da Ju, fundada em 2023, e ampliou esse diálogo com a juventude ao lançar na TV Cultura o projeto Esperança na Quebrada, voltado a funk, rap e trap.

O lançamento público do álbum acontecerá em Paraisópolis com o URBANA Fashion, evento que transforma a estreia musical em uma experiência de música, moda e território. A proposta articula show, repertório autoral, figurinos e participação da comunidade em torno do universo criativo do projeto.

Com formação em instituições como Juilliard School, Conservatoire de Paris e USP, apresentações em palcos como Carnegie Hall, Alla Scala e Musikverein, e presença na TV Cultura com O Piano Mágico da Ju, Juliana conduz URBANA como um projeto que aproxima repertório, imagem e contemporaneidade.