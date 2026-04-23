Levi Assaf volta à TV Globo como Vitalino em 'A Nobreza do Amor' - (crédito: Divulgação)

Depois de conquistar o público como protagonista de “Amor Perfeito”, Levi Assaf está de volta à TV Globo em “A Nobreza do Amor”, novela que estreou em março de 2026. Na trama, ele interpreta Vitalino, um menino sensível e talentoso, neto da benzedeira Dona Menina, personagem de Zezé Motta.

Ambientada entre o Nordeste dos anos 1920 e um reino fictício africano, a história aposta em uma narrativa descrita como uma fábula afro-brasileira, assinada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes.

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Para dar vida ao personagem, Levi passou por uma preparação especial. Inspirado no ceramista Mestre Vitalino, Vitalino tem o dom de transformar o barro em arte. Para construir o papel com mais autenticidade, o jovem fez aulas de cerâmica.

A relação entre avó e neto também é um dos pontos centrais da narrativa, colocando Levi em cenas diretas com Zezé Motta, em uma parceria que mistura afeto, tradição e espiritualidade.

Mesmo tão jovem, Levi já acumula uma trajetória consistente. Ele começou a carreira aos 5 anos como modelo publicitário e rapidamente migrou para o teatro e a televisão. Nos palcos, protagonizou “O Pequeno Príncipe” em 2022. Na TV, além de “Amor Perfeito”, participou de “Dona Beja”, da HBO, e agora consolida sua presença em produções de grande alcance.

O artista também soma experiências no cinema e no streaming, com participação prevista no filme “Tá Pago”, que deve estrear no Globoplay ainda em 2026.

Fora das telas, Levi também chamou atenção no Carnaval de 2025, ao integrar a comissão de frente da Beija-Flor de Nilópolis, onde interpretou Mestre Laila em uma apresentação que recebeu nota máxima dos jurados e ajudou a escola a conquistar o título.

Dividindo a rotina entre estudos, cursos e novos projetos, Levi Assaf segue construindo uma carreira sólida e versátil. Em “A Nobreza do Amor”, ele reafirma seu talento ao dar vida a um personagem que une delicadeza, tradição e arte, elementos que ajudam a conduzir a atmosfera poética da novela.