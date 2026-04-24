Atriz Joana Cabral fala sobre cuidados com a pele: "Vai além da estética" - (crédito: Divulgação)

Atriz Joana Cabral revela que depois dos 30 anos, aprendeu que cuidar da pele vai além da estética. Ela conta que precisa de ainda mais atenção e disciplina por causa do melasma. A condição é crônica.

"O melasma não tem cura, mas tem controle. E isso mudou completamente a forma como eu enxergo o skincare: não é só sobre beleza, é sobre constância e cuidado diário", revela.

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Joana conta que, desde os 25 anos, vem investindo na prevenção de rugas com o botox. "Uso regularmente os produtos indicados para anti-idade, vitamina c, e meus ácidos obrigatórios. Não abro mão do protetor solar com cor para uniformizar a pele e proteger. E, sigo à risca os cuidados necessários para manter as manchas sob controle. Com acompanhamento e os medicamentos certos, consegui estabilizar muito bem a minha pele", diz a influenciadora.

A consultora de Imagem, também alia a esses cuidados a procedimentos como Ultraformer e dermaroller,

sempre com responsabilidade e um bom profissional. "Hoje, me sinto bem ao me olhar no espelho, não por ter uma pele “perfeita”, mas por saber que cuido dela com consciência e carinho todos os dias".

Joana Cabral comenta que está sempre usando um produto para cuidar da beleza. "Eu não deixo minha pele "respirar". Estou sempre com um creme, uma vitamina c, um ácido, e nunca, jamais durmo com maquiagem".

Já sobre o melasma, ele revela que, apesar de não ter cura, tem tratamento e hoje tem produtos maravilhosos no mercado. Ela detalha os cuidados.

"Eu evito sol no meu rosto. Estou sempre em busca e acho importante a disciplina e cuidado, sempre".