Bell Marques, Rafa e Pipo desembarcam em Brasília com a 'Corrida 100% Você'

Brasília entra no clima da Corrida 100% Você. Na próxima sexta-feira, 1º de maio, Bell Marques e os filhos Rafa Marques e Pipo Marques levam à capital federal um dos circuitos de corrida que mais crescem no país, em uma edição especial na Esplanada dos Ministérios.

Unindo esporte, música e entretenimento, o evento deve reunir milhares de participantes em um dos cenários mais emblemáticos do Brasil, reforçando o sucesso nacional do projeto.

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Criada a partir da paixão de Bell Marques e dos filhos pela corrida de rua, a 100% Você nasceu em Salvador e rapidamente ganhou projeção nacional. A estreia aconteceu na capital baiana com 4 mil corredores e, desde então, o projeto se expandiu para diversas regiões do país.

A etapa de Brasília conta com patrocínio de cartões Caixa e Governo Federal , fortalecendo a proposta do evento de incentivar saúde, bem-estar, inclusão e qualidade de vida por meio do esporte.

Somente em 2025, foram realizadas 12 edições, reunindo mais de 110 mil corredores cadastrados ao longo do ano.

O circuito já passou por cidades como Salvador, São Luís, Aracaju, Fortaleza, Recife, Natal, Maceió, Goiânia, João Pessoa, Teresina, Belém e Rio de Janeiro, com públicos entre 4 mil e 15 mil participantes por etapa.

Para 2026, o calendário prevê mais de 30 cidades, com projeção superior a 200 mil corredores ao longo do ano e média de 5 mil participantes por edição.

“A corrida nasceu de uma paixão nossa pelo esporte e pela qualidade de vida. Ver esse projeto crescer e chegar a Brasília é uma alegria enorme. A gente acredita que a corrida não termina na linha de chegada, ela continua na transformação que provoca na vida das pessoas”, afirma Bell Marques.

Com percursos de 5 km e 10 km, além da categoria PCD, a Corrida 100% Você reforça seu compromisso com inclusão e diversidade.

Além da prova, o evento se diferencia pela atmosfera de celebração, com ativações de marca, estrutura de entretenimento e shows que, ao longo das edições, já somam mais de 30 horas de apresentações.

Após a corrida, Bell, Rafa e Pipo sobem ao palco para um show especial, transformando a Esplanada dos Ministérios em uma grande festa a céu aberto e garantindo que a experiência vá muito além da linha de chegada.