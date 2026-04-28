Curta-metragem do jovem ator Gabriel Brennecke conquista vaga em Cannes

Aos 15 anos, o jovem ator Gabriel Brennecke começa a chamar atenção além das fronteiras do Brasil. Natural de Descalvado, no interior paulista, ele é o protagonista do curta-metragem Laser-Gato, produção que acaba de conquistar um feito expressivo: foi selecionada para a mostra La Cinef, seção oficial do Festival de Cannes dedicada à descoberta de novos talentos do cinema mundial.

Dirigido por Lucas Acher, o filme integra uma seleção bastante restrita. Na 29ª edição da mostra, apenas 19 produções foram escolhidas entre mais de 2.750 inscritos de escolas e universidades de cinema de todo o mundo. O projeto é vinculado à New York University, o que reforça o alcance internacional da produção e posiciona Gabriel em um circuito global cada vez mais competitivo.

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A trajetória do ator começou cedo. Ele iniciou na atuação aos 7 anos e, desde então, vem construindo uma carreira marcada por consistência interpretativa, presença cênica e sensibilidade dramática. Em Laser-Gato, assume um papel central, conduzindo a narrativa e explorando diferentes camadas emocionais, o que tem sido apontado como um dos destaques do projeto.

Antes de chegar a Cannes, Gabriel já acumulava experiências relevantes na TV e no cinema. Entre os trabalhos recentes, está um projeto ainda em sigilo para o Globoplay. No cinema internacional, viveu Theo em Where the Insects Hide at Night, longa que conquistou prêmio no Palm Springs International Film Festival em 2024.

Na televisão, deu vida ao personagem Jeroboão, aos 12 anos, na 11ª temporada da série Reis, exibida pela Record TV, além de integrar o elenco de Rainha da Pérsia em 2024. Já no audiovisual independente, interpretou Zeca, de 13 anos, em um curta realizado por meio da Lei Paulo Gustavo, pela Escola de Artes Atores Unidos, em Campinas, abordando temas como identidade e amadurecimento.

Além dos trabalhos na tela, o ator também participa de produções independentes dirigidas por novos cineastas e mantém uma rotina constante de formação, com cursos e workshops voltados para atuação em TV e cinema. Parte desses projetos já está disponível em plataformas como a Prime Video.

Com a estreia em Cannes, Gabriel Brennecke dá um passo importante na carreira e reforça a presença de novos talentos brasileiros no cenário internacional. Para um jovem que saiu do interior de São Paulo e começou a atuar ainda na infância, o momento representa não apenas reconhecimento, mas também a abertura de novas possibilidades no cinema mundial.