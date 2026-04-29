DJ Torrada fala sobre as coffee parties, festas que misturam café da manhã e pista de dança - (crédito: Divulgação)



Por muito tempo, sair à noite esteve diretamente ligado ao excesso, luz baixa, som alto, poucas horas de sono e, no dia seguinte, a sensação de desgaste. Mas algo mudou, e mudou de forma elegante, silenciosa e irreversível.

Em cidades como São Paulo, Londres e Nova York, uma nova forma de viver a música vem ganhando espaço, o clubbing consciente. Nele o prazer não está no excesso, mas na experiência. O foco não é escapar, é se conectar. E no centro desse movimento, um novo protagonista surge com força, as coffee parties.

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"Esqueça a ideia de que a melhor pista só acontece de madrugada. As coffee parties chegam cedo, às vezes às 9h, 10h da manhã, e propõem algo quase revolucionário, começar o dia dançando".

O DJ diz que nas festas há café especial no lugar de álcool, luz natural no lugar do escuro, conversas leves, pessoas presentes. "A música continua sendo o coração, mas agora com uma função diferente, elevar, energizar, despertar.Não é sobre diminuir a experiência, é sobre refiná-la".

MÚSICA COMO ENERGIA, NÃO COMO EXCESSO

Torrada destaca que nesse novo cenário, o DJ deixa de ser apenas quem comanda a pista e passa a ser um verdadeiro curador de sensações. É exatamente essa visão que aparece no movimento liderado por DJ Torrada, que vem construindo uma identidade sonora mais sofisticada, sensorial e alinhada com o bem-estar.

“Preparei esta playlist seguindo exatamente essa linha mais chic e sofisticada, e o retorno tem sido excelente, com muitos elogios. Se for esse o caminho, já facilita, e resolve. Podendo dar aos outros DJs o estilo.”

A fala traduz algo maior, não se trata apenas de tocar música boa, mas de criar uma atmosfera que as pessoas queiram viver, e repetir.

O NOVO LUXO É SE SENTIR BEM

Existe uma mudança clara acontecendo. O público não quer mais escolher entre diversão e bem-estar. Ele quer os dois.

"E isso redefine tudo, o horário muda, o ambiente muda, o consumo muda, e principalmente, a intenção muda. Hoje, sair pode significar cuidar de si. Dançar pode ser uma forma de meditação ativa. Estar com outras pessoas pode ser sobre presença real, não sobre excesso".

ESTÉTICA, COMPORTAMENTO E DESEJO

Segundo DJ Torrada, parte da força desse movimento está na estética. Ambientes claros, design minimalista, moda mais leve, naturalidade. Tudo conversa com uma ideia de sofisticação contemporânea, menos ostentação, mais essência.

"É o chamado luxo silencioso, agora aplicado à música e ao social. E talvez seja por isso que esse formato cresce tanto, ele não exclui, ele evolui"

MAIS QUE UMA TENDÊNCIA, UM NOVO ESTILO DE VIDA

As coffee parties e o clubbing consciente não são apenas uma novidade passageira, acredita Torrada. "Eles refletem uma geração que quer viver melhor, com mais intenção, sem abrir mão do prazer. É sobre acordar cedo, dançar, tomar um bom café, ouvir um som impecável, e ainda ter o dia inteiro pela frente. No fim, a pergunta não é mais onde vamos sair hoje, mas sim, como queremos nos sentir?", conclui.