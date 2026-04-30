Gael Falcão assume protagonista em novela vertical e contracena com Kadu Moliterno na trama - (crédito: Divulgação)

Gael Falcão assume seu primeiro papel como protagonista na novela vertical Meu Pai Milionário Me Abandonou. O ator mirim lidera a produção ao interpretar Davi, personagem central da história.



Na trama, Davi decide encontrar o pai que nunca conheceu e, ao longo da jornada, descobre sua ligação com uma família influente. Dentro desse contexto, o personagem se conecta a uma linhagem familiar marcada por conflitos e segredos.

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Um dos pontos de destaque é a presença de Kadu Moliterno no elenco, que interpreta o bisavô do personagem de Gael, reforçando o núcleo familiar que conduz a narrativa.



A produção é da Aquarela Cine Audiovisual e segue o formato de novelas verticais, com distribuição prevista para plataformas digitais como o Kwai.



Gael já reúne trabalhos na televisão, no cinema e em produções digitais. Atualmente, está em cartaz com A Miss e integra o elenco de Sexo e Destino, inspirado na obra de Chico Xavier, com estreia prevista para 2026.



O protagonismo marca uma nova etapa na trajetória do ator, agora à frente de uma produção.