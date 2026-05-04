Emilia Pedersen faz participação nos EUA em longa para combater o bullying

A atriz e cantora dinamarquesaEmiliaPedersen, que já disse ter a "alma verde e amarela" por ser filha de uma brasileira, esteve em Newark, Nova Jersey, para a exibição de "The Karate Weirdo".

A produção, dirigida por Jonas Correia, coloca a neurodiversidade em foco ao abordar o autismo. Além da temática social, a sessão foi marcada por um momento de homenagem ao protagonista, o Sensei Fumio Demura. A lenda das artes marciais, que foi a inspiração real para o ícone Sr. Miyagi, de "Karate Kid", recebeu reconhecimento por sua trajetória.

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Em uma atuação especial na trama, a artista dá vida à personagem Rebeca, que pratica bullying, um desafio que mexeu com suas próprias memórias de quando foi vítima desse comportamento no passado.

Essa experiência motivou o debate para além das telas: na pré-estreia, Pedersen usou um vestido vermelho coberto por papéis com o termo "Weirdo" (em inglês,esquisita). A iniciativa foi uma forma de representar simbolicamente as diferentes perspectivas da situação retratada no filme.

"Como já sofri com isso [bullying] e sei que muitos passam pelo mesmo, não posso me calar. Precisamos de uma campanha urgente para combater essa prática", declarou a intérprete, que há dez anos é embaixadora de causas filantrópicas.

O longa-metragem venceu prêmios em festivais internacionais e agora segue para distribuição em plataformas de streaming. "Estamos felizes com o resultado desse trabalho. Temos um time competente", afirmou Joaquim Ferreira, produtor executivo e CEO da Stone Entertainment Productions, responsável pelo projeto.