Treinador de Hortência, Fábio Aquino dá detalhes do treino da ex-jogadora para ganho de massa e mobilidade

A maior jogadora da história do basquete brasileiro, Hortência Marcari, não deixou de, aos 66 anos, praticar atividades físicas. O treinador Fábio Aquino dá detalhes do treino da rainha da ex-jogadora.
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"Treinar um ex atleta vai muito além de manter estética ou condicionamento. No caso da Hortência, uma das maiores atletas da história do esporte brasileiro, existe uma responsabilidade ainda maior: preservar capacidade funcional, qualidade de vida, mobilidade e força para todas as fases da vida.
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Segundo ele, o corpo de um atleta de alto rendimento carrega anos de intensidade, impacto e desgaste físico. "Por isso, o treinamento precisa ser inteligente, estratégico e individualizado".
Dentro da minha metodologia de trabalho, Fábio desenvolveu um conceito baseado nos 7 pilares mais importantes do corpo humano: força, explosão, coordenação, equilíbrio, agilidade, mobilidade e flexibilidade.
"O objetivo não é apenas deixar o aluno forte. É preparar o corpo para continuar eficiente, saudável e funcional ao longo dos anos. Com a Hortência, trabalhamos manutenção e ganho de massa muscular, estabilidade articular, mobilidade, flexibilidade e prevenção de lesões. Tudo isso respeitando a história esportiva dela e preparando o corpo para continuar performando em alto nível".
Fábio Aquino fala sobre a importância de um bom treino. "Treinar bem não é apenas sobre intensidade. É sobre longevidade, inteligência e construção de um corpo preparado para qualquer fase da vida", conclui.