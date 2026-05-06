Mariana Lewis celebra Dia das Mães e destaca apoio de Márcia Romão em sua trajetória

Além de um talento que impressiona, o sucesso internacional da atriz brasileira Mariana Lewis, hoje consolidada em palcos britânicos e produções premiadas, também tem o toque do amor, da proteção e da presença constante de sua mãe, a jornalista e produtora Márcia Romão - que sempre demonstrou o apoio ao primogênito talentoso Max Lewis.

Neste Dia das Mães, Mariana - que se formou pela renomada Guildhall School of Music & Drama em 2025 e brilha em Londres na peça “The Hunger Games On Stage” - revela que sua maior força vem do vínculo inquebrável que mantém com Márcia.

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A carreira, que hoje colhe frutos em solo europeu, começou com o olhar atento de uma mãe que sempre acreditou no potencial da filha. Desde os primeiros passos em “Encanto da Sereia” - série protagonizada por Mariana na infância -, Márcia foi o pilar necessário para os desafios da profissão.

"Minha mãe sempre foi minha base. Ela esteve ali segurando minha mão, me orientando e, principalmente, me protegendo. Ela acreditou em mim antes mesmo de eu ter certeza. Foi essencial pra eu não me perder no começo", recorda Mariana. Para a atriz, a presença da mãe funciona como um "escudo" emocional: "Ter ela comigo é como ter um porto seguro em qualquer lugar do mundo. Sinto-me mais forte porque sei que não estou sozinha".

Após a série infanto-juvenil, em família elas iniciaram o Canal Demais, uma produtora independente com mais de 20 prêmios internacionais e 15 séries produzidas. Márcia não apenas incentivou, ela - juntamente com Quentin Lewis, pai de Mariana - estruturaram o caminho. "Mariana mostrou interesse em teatro desde criança, incentivei levando para ensaios e assistindo a todas as peças milhares de vezes. Resolvemos criar o Canal Demais para explorar a criatividade dela e do Max, e aprendemos, em família, a produzir séries que até hoje fazemos com muita paixão pela arte", recorda Márcia.

A cumplicidade entre as duas é tão profunda que transborda para o trabalho, facilitando a entrega em personagens densos. Mariana relembra que a intimidade traz uma confiança única, como nas gravações de “Os 3 Venenos de Shaolin”, onde precisou viver a dor da perda de uma mãe. "Tivemos uma cena bem difícil. Foram muitos takes e muitas lágrimas, mas o processo uniu bastante a gente. Teve um dia, depois de uma cena intensa, que nos abraçamos em silêncio no meu quarto. Foi um momento de conexão muito forte e orgulho mútuo que guardo com carinho. É difícil explicar, mas foi especial demais", conta a atriz.

Mesmo diante da pressão de uma carreira internacional e da rotina intensa de premiações, Mariana mantém os pés no chão através de um conselho simples que Márcia sempre repete: “Lembra de quem você é e de onde você veio. Parece básico, mas no meio de tanta pressão, isso me traz de volta pro meu centro. Me acalma e me dá força pra continuar”.

Para Márcia, o papel de mãe e incentivadora sempre foi exercido com total dedicação, acompanhando Mariana em cada ensaio e peça desde a infância. Ao ver a filha atuar para uma plateia de 1.200 pessoas em uma arena em Londres, a emoção transborda o lado profissional.

"Fiquei muito emocionada quando fui assistir ‘Hunger Games on Stage’. Ver que ela começou criança e hoje continua brilhando nos palcos me deixa muito feliz", afirma Márcia, que define como seu "maior prêmio" ver a garra com que Mariana conquista seu espaço no mundo.

Neste Dia das Mães, a relação de Mariana Lewis e Márcia Romão mostra que o sucesso internacional é, na verdade, um projeto construído em união, onde o talento da filha encontra o eco perfeito na proteção e no incentivo incansável da mãe.