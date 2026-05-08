Patricia Abravanel é homenageada por Xaropinho e Youtuber mirim 

Sandy Mel lança “Paty Patrícia” em parceria com Xaropinho, personagem clássico da TV brasileira, em uma homenagem a Patricia Abravanel, um dos rostos mais populares do entretenimento atual.

À frente de programas de grande audiência no SBT, Patricia Abravanel se consolidou como uma figura presente na rotina dos brasileiros, especialmente aos domingos.

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Filha de Silvio Santos, ela construiu seu próprio espaço na televisão com um estilo direto, espontâneo e familiar.

É esse universo que inspira a música. “Paty Patrícia” aposta em uma batida dançante, com foco em coreografia e repetição, pensada para o público infantil. A letra destaca a presença da apresentadora na TV e reforça sua imagem ligada à alegria e ao entretenimento popular.

Com trechos como “Todo domingo ela na televisão” e “A alegria está no ar”, a faixa trabalha elementos simples e fáceis de memorizar, acompanhados por um refrão que convida à participação com movimentos como bater palma, levantar as mãos e dançar de ladinho.

A parceria também chama atenção por unir gerações: de um lado, Sandy Mel, com forte presença digital entre o público infantil; do outro, Xaropinho, personagem conhecido por diferentes gerações que cresceram acompanhando a programação do SBT.

“Paty Patrícia” chega como mais um lançamento dentro da estratégia de Sandy Mel de investir em músicas coreografadas e conteúdos voltados para família, apostando em nomes reconhecidos pelo grande público para ampliar o alcance.