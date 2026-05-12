Curta estrelado por Gabi Lemos e Ricardo Rodriguez mergulha nas dores silenciosas do fim de um amor

“Qual é a resposta para o fim de uma relação?”. É a partir dessa pergunta que nasce “C’est la vie”, novo curta-metragem dirigido por Nandini Segreto , protagonizado por Gabi Lemos e Ricardo Rodriguez, que aposta em uma narrativa sensível e intimista para retratar os silêncios, os desencontros e as feridas emocionais que surgem quando duas pessoas deixam de se comunicar.

O filme acompanha Aline (Gabi Lemos) e Bernardo (Ricardo Rodriguez), um casal que vive os momentos delicados de um relacionamento de quatro anos prestes a chegar ao fim. Quando Aline recebe uma proposta para morar em outro estado e seguir os próprios sonhos, ela se vê dividida entre a oportunidade que sempre desejou e o amor que construiu ao lado de Bernardo. Mas o verdadeiro conflito da história não está apenas na possível separação e sim na incapacidade dos dois de conseguirem se ouvir.

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Enquanto Aline sente que Bernardo não consegue se impor emocionalmente dentro da relação, Bernardo também se perde em sentimentos que nunca consegue verbalizar. Entre silêncios, inseguranças e interpretações mal resolvidas, o casal passa a enfrentar um desgaste onde o amor ainda existe, mas talvez já não consiga sobreviver à ausência de diálogo.

Com atmosfera intimista e estética cinematográfica marcada por emoções contidas e relações profundamente humanas, “C’est la vie” propõe uma reflexão sobre reciprocidade afetiva, vulnerabilidade e comunicação dentro dos relacionamentos contemporâneos. O curta levanta uma pergunta universal: quantas relações acabam não por falta de amor, mas pela incapacidade de conversar?

Gabi Lemos entrega uma Aline intensa, emocional e dividida entre o coração e a própria identidade, enquanto Ricardo Rodriguez interpreta Bernardo com delicadeza e profundidade, revelando as fragilidades de um homem que sente muito, mas pouco consegue expressar.

“Fazer a Aline foi algo muito especial porque essa história me encontrou num momento muito parecido com o dela. Acho que a arte permite exatamente isso: transformar sentimentos e vivências em algo que possa alcançar o outro. Em muitos momentos senti que eu e a personagem precisávamos comunicar as mesmas coisas, só que por perspectivas diferentes. E foi um processo muito coletivo. Como a trama acontece em apenas 24 horas, tudo dependia muito da entrega e da escuta entre os atores para construir relações profundas. Acho que todo mundo trouxe muita verdade para os personagens e isso fez muita diferença”, declara Gabi Lemos.

Ela ainda completa: “Teve uma cena de conflito muito forte entre a Aline e o Bernardo em que eu e o Ricardo sentimos que precisávamos deixar o momento fluir além do que estava no papel, e a diretora e o roteirista abraçaram isso. Foi um daqueles momentos muito vivos do set, que deixam a gente ansioso para ver o resultado em cena”.

O elenco também conta com Gabriel Luiz no papel de Gabriel, irmão super protetor de Aline, cuja relação conturbada com Bernardo se torna um dos principais focos de tensão da trama. Alexandra Líbero Lyra interpreta Glória, mãe de Aline e Gabriel, marcada pelas próprias frustrações amorosas e pelos medos que projeta na filha.

Vinicius Lessa vive Flávio, único apoio emocional de Bernardo dentro da família, enquanto Duda Pannain e Enzo Campeão interpretam Roberta e Newton, casal que representa o oposto vivido pelos protagonistas. Mais do que uma história sobre término, “C’est la vie” é um retrato honesto sobre tudo aquilo que deixamos de dizer quando ainda havia tempo.

Dirigido por Nandini Segreto, o curta traz roteiro assinado por Antonio Caldas e Nandini Segreto, direção de fotografia de Antonio Caldas. Já Carol Gregory assina como produtora e preparadora de elenco e Natália Lombello como produção associada e assistência de direção.

Produzido em parceria com a ESPM - RJ como projeto de conclusão de curso, “C’est la vie” une formação acadêmica e estrutura cinematográfica profissional, apostando em uma linguagem visual sensível e contemporânea. Em fase de pós-produção, “C’est la vie” deve iniciar em breve sua trajetória por festivais audiovisuais, além de uma possível pré-estreia especial voltada a convidados.