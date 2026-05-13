Off Campus estreia na Prime Video e traz Danilo Diniz como a voz brasileira de Logan - (crédito: Reprodução)

Fenômeno literário entre fãs de romance universitário, a aguardada adaptação de Off Campus: Amores Improváveis estreia mundialmente no catálogo da Prime Video no próximo dia 13 de maio. Entre os destaques da versão brasileira da produção está o ator, diretor de dublagem e produtor artístico Danilo Diniz, responsável por dar voz a John Logan, um dos personagens mais queridos da franquia.

Com uma carreira consolidada na dublagem nacional, Danilo mergulhou intensamente no universo de Off Campus e rapidamente conquistou o carinho do fandom brasileiro. Nas redes sociais, fãs celebram diariamente sua escolha para interpretar Logan na versão nacional, destacando a força emocional de sua interpretação e a conexão criada com o personagem.

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Presença marcante na première brasileira

Danilo Diniz esteve presente na première oficial da série no Brasil, evento que reuniu convidados, influenciadores e fãs da produção em uma noite marcada por emoção e expectativa pela estreia. Durante o encontro, o ator chamou atenção pela proximidade com o público e pela dedicação demonstrada ao projeto.

Um dos momentos mais comentados da noite foi o encontro entre Danilo e Antonio Cipriano, intérprete original de Logan na produção internacional. A sintonia entre os dois artistas repercutiu imediatamente entre os fãs da franquia nas redes sociais.

Conexão entre versão original e dublagem brasileira

O vínculo entre Danilo Diniz e Antonio Cipriano ultrapassou os bastidores da série. Segundo pessoas próximas à produção, os artistas passaram a trocar mensagens e compartilhar experiências sobre o personagem, criando uma relação de admiração mútua.

A conexão entre os intérpretes acabou fortalecendo ainda mais a identificação do público brasileiro com a obra, aproximando a versão nacional da essência da produção original. A parceria também abriu portas para futuros trabalhos, e Danilo passa agora a ser considerado o dublador oficial de Antonio Cipriano em produções voltadas ao mercado brasileiro.

Para Danilo, interpretar Logan representa um grande desafio emocional e artístico.

“Existe uma responsabilidade enorme quando você empresta sua voz para um personagem tão amado. Meu objetivo foi fazer com que o público brasileiro sentisse cada emoção do Logan de forma verdadeira, íntima e emocionante”, afirma o ator.

Elenco brasileiro reúne grandes nomes da dublagem

A versão brasileira de Off Campus foi produzida pelo estúdio Dublavideo, em São Paulo, com direção de Priscila Ferreira.

Além de Danilo Diniz como Logan, o elenco nacional conta com nomes conhecidos da dublagem:

* Thiago Longo como Garret Graham

* Michele Giudice como Hannah

* Diego Lima como Dean

* Erika Menezes como Allie

* Daniel Figueira como John

* Vini Estefanuto como Justin

Nos bastidores, a produção teria adotado um cuidado especial para preservar a essência da obra original, ao mesmo tempo em que aproximava os personagens do público brasileiro através da adaptação e das interpretações nacionais.

Fandom brasileiro abraça Danilo Diniz antes da estreia

Mesmo antes da estreia oficial, Danilo Diniz já se tornou um dos nomes mais comentados entre os fãs brasileiros de Off Campus. Plataformas como Instagram, TikTok e X foram tomadas por publicações exaltando sua voz, carisma e dedicação ao personagem.

A relação próxima com os fãs também vem sendo apontada como um diferencial. O ator costuma responder mensagens, repostar homenagens e compartilhar bastidores da produção, fortalecendo ainda mais sua conexão com o público.

Com expectativa alta entre os admiradores da franquia, Off Campus: Amores Improváveis chega à Prime Video no dia 13 de maio prometendo emocionar os fãs — especialmente aqueles que aguardavam ansiosamente para ouvir Logan ganhar voz em português.