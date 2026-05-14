Zanq celebra os 2 anos da filha Olivia com festa luxuosa avaliada em mais de R$ 200 mil em São Paulo - (crédito: Reprodução)

O influenciador Zanq celebrou nesta quarta-feira (13) os 2 anos da filha Olivia com uma superprodução no Spasso Dourado, na Vila Leopoldina, em São Paulo. A comemoração, organizada por Mariana Vazquez, da Simples Assim Assessoria de Festas, chamou atenção pelo alto nível de cenografia, luxo e conceito criativo.

Conhecido nas redes sociais pelos vídeos dos “reviews mensais” da filha, que viralizaram na internet, Zanq compartilhou detalhes da celebração em tempo real através de seu Instagram.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A festa, avaliada em mais de R$ 200 mil, teve como tema “Olivia: de casa pro mundo”, trazendo uma proposta cenográfica inspirada no universo da família e nas futuras aventuras da criança. A decoração foi desenvolvida a partir de elementos presentes na casa dos influenciadores, que possui praia e bosque, criando uma narrativa visual que acompanha a jornada de Olivia pelo mundo.

Após passar pelos cenários inspirados na praia e no bosque, os convidados eram levados para novos ambientes temáticos, como deserto e neve, em uma espécie de spoiler das próximas experiências e viagens da família com Olivia.

A produção contou com mais de 400 metros de tecidos sublimados, utilizados para transformar completamente o buffet em uma experiência imersiva. Outro destaque foi a mesa 360 graus, considerada uma das principais tendências atuais no mercado de festas de alto padrão.

Além da cenografia, a celebração apostou em lembrancinhas luxuosas, experiências visuais e ambientação personalizada para os convidados.

À frente da produção esteve Mariana Vazquez, nome conhecido no mercado de eventos por criar festas autorais e antecipar tendências que acabam se tornando referência entre influenciadores e celebridades.

“Hoje as festas deixaram de ser apenas comemorações e se transformaram em experiências completas. O mercado busca cada vez mais impacto visual, personalização e imersão”, destaca Mariana Vazquez.

A celebração reuniu familiares, amigos e convidados do universo digital e movimentou as redes sociais ao longo da noite.